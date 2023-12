Per Geas e Sanga è l’ora del derby. Pinotti: "Onoriamolo"

Un paio di giorni ancora e poi sarà derby milanese nella Serie A1 femminile di pallacanestro. Al PalaCarzaniga domenica 10 dicembre alle ore 18.00 andrà in scena la sfida tra il Geas Sesto San Giovanni e il Sanga Milano, una versione inedita perchè è la prima che si gioca nella massima serie, dopo quelle giocate nella serie cadetta. Spirito opposto per le due formazioni con l’Allianz che è tornata alla vittoria pur con tutti i noti problemi di infortuni, mentre il Repower dopo la vittoria a inizio stagione contro Battipaglia non è più riuscito a vincere. Tra le milanesi ci sarà l’esordio della greca Vintsilaiou. Coach Pinotti, alla 400esima panchina senior, si aggrappa allo spirito del derby: "Siamo un cantiere aperto, ma con le idee chiare. Sappiamo che c’è un abisso in esperienza e qualità, ma un derby va onorato nel miglior modo possibile". S.P.