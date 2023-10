Parravicini avverte la Pro: "Trento da prime posizioni"

La Pro Sesto inizia il tour de force con in mezzo il turno infrasettimanale giocando stasera a Trento nell’anticipo della nona giornata del girone A di Serie C. Fischio d’inizio alle 20.45 allo Stadio Briamasco di Trento. "Domani affronteremo una squadra arrabbiata e costruita per stare nelle prime posizioni della classifica che vanta una rosa di valore con giocatori di categoria - afferma alla vigilia il tecnico della Pro Sesto, Francesco Parravicini - Noi dobbiamo scendere in campo con l’obiettivo di dare continuità alle nostre prestazioni, ai risultati positivi ottenuti finora e al percorso di crescita che stiamo costruendo partita dopo partita".

Nonostante le parole di stima del tecnico avversario di stasera, il Trento non vive un momento di grande brillantezza. Ha lo stesso ruolino di marcia e gli stessi punti (9) della Pro: due vittorie, tre pareggi e tre sconfitte. Le ultime quattro uscite, in cui i biancocelesti hanno collezionati cinque punti rialzando la testa dopo un difficile avvio, hanno visto il Trento perdere tre volte e pareggiare una. La squadra non vince dalla terza giornata, quando ne rifilò tre al Novara ed è già stata eliminata dalla Coppa Italia al primo turno. In compenso la Pro ha cinque indisponibili con cui dover fare i conti: Caverzasi, Brignoli, Del Frate, Florio e Petrungaro.