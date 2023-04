Olimpia, contro Napoli la vittoria numero 20: Voigtmann protagonista

Milano - Prosegue il suo cammino in campionato cogliendo il 20° successo l’Olimpia Milano che vince senza grossi patemi d’animo nel derby delle metropoli contro la pericolante Napoli. I biancorossi ottengono il successo per 88-76 conquistando così il terzo successo di fila. La differenza la fa Johannes Voigtmann con 17 punti e 7 rimbalzi in un'Olimpia che ha mandato in doppia cifra ben 6 giocatori tra i cui quali brilla Shields con 17 punti e 8 falli subiti.

Messina si gode Shields

Il coach milanese Ettore Messina ci tiene proprio a sottolineare la prova dell'americano: "La miglior notizia della giornata è stata Shavon Shields. Oggi ha fatto un passo avanti importante sulla strada del recupero, mi ha ricordato un po’ quanto accaduto la stagione scorsa quando al rientro dall’infortunio ha impiegato un po’ di tempo per tornare il giocatore che conosciamo. Questo è un indizio positivo”.

La partita

La partenza è marchiata Voigtmann con il tedesco che piazza 12 punti (con 6 rimbalzi) nel primo quarto scappando subito via 22-10 al 7'. In realtà Napoli non è vittima sacrificale, arriva anche a -1 (32-31), anche se l'EA7 riprende il controllo 44-35 al 20' con Shields e Hall protagonisti. La fuga decisiva è quella del terzo periodo con i milanesi che scollinano anche i 20 punti di vantaggio sino a toccare il +23 (69-46) rendendo l'ultimo quarto solo una lunga discesa fino alla vittoria. Nell'ultimo quarto i biancorossi mollano un po' gli ormeggi prestando il fianco ai tentativi di rimonta di Napoli che, comunque, rimane sempre a distanza di sicurezza oltre la doppia cifra di svantaggio.

Domenica si torna subito in campo in Serie A, l'Olimpia sarà ancora tra le mura amiche contro la Nutribullet Treviso alle 18.30.

Il tabellino

EA7 Emporio Armani Milano-Gevi Napoli 88-76 24-17; 44-35; 69-49

Milano: Pangos 11, Tonut, Melli 10, Baron 11, Ricci, Biligha 2, Hall 4, Baldasso, Shields 17, Hines 11, Datome 5, Voigtmann 17. All. Messina

Napoli: Zerini 2, Howard 3, Young 13, Michneau 5, Dellosto 3, Matera ne, Uglietti, Williams 15, Stewart 15, Bamba ne, Grassi ne, Wimbush 20. All. Pancotto