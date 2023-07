Mondiali di scherma. Candidature aperte per i volontari

La grande scherma internazionale torna in Italia e per la prima volta sarà ospitata a Milano.

Le gare si svolgeranno dal 22 al 30 luglio 2023 all’Allianz MiCo, in un’area di oltre 25 mila metri quadrati. Parteciperanno oltre 1.500 atleti provenienti da 165 paesi.

I Mondiali 2023 saranno una vetrina fondamentale per far conoscere la scherma alle giovani generazioni e, allo stesso tempo, per alimentare e consolidare una delle tradizioni sportive storiche del nostro Paese.

Il Comitato Organizzatore Mondiali di Scherma è alla ricerca in questi giorni di volontari, muniti di patente, per assistenza durante le gare dei mondiali.

G.L.