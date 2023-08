Calcio d’agosto, il Milan B sconfitto 1-0 dal Trento

Milano, 9 agosto 2023 - È ancora giorno di presentazioni in casa Milan, dove ieri ha preso la parola Samuel Chukwueze, nigeriano, acquistato dal Villarreal dopo una lunga rincorsa conclusa positivamente per i rossoneri. Nella sua prima conferenza stampa da giocatore rossonero, l’attaccante ha fatto sfoggio di una naturale allegria. "Conferenza finita? Meno male, avevo le farfalle nello stomaco...", afferma strappando un sorriso ai presenti.

Guardando ai contenuti, l’esterno offensivo ha sottolineato l’importanza di Stefano Pioli nella sua scelta di sposare la causa del Diavolo, pur conscio di avere a che fare con una concorrenza interna molto qualificata.. "Mi ha chiamato prima di venire qui, mi ha detto tutto quello che voleva da me - afferma Chukwueze -. Mi ha voluto qui e questo mi ha spinto a venire. Se non avessi parlato con lui magari non sarei venuto qui, ma è stato fantastico con me. Mi ha spiegato i suoi piani. Credo nel suo progetto. Mi ha parlato del gruppo e dei giocatori che ci sono qui. è un bravo allenatore. Sono certo che con un po’ di tempo riusciremo a vincere il campionato".

Nel Trofeo Berlusconi c’è stato spazio anche per il primo scampolo da rossonero del nigeriano, che ha visto da lontano le gare dei suoi nuovi compagni impegnato nella tournée in Usa e ha poi avuto modo di esordire all’U-Power Stadium subentrando nel secondo tempo. Il calendario fitto, come per ogni squadra che disputa le coppe europee, dovrebbe consentire a Chukwueze di avere spazio sia come ricambio di Leao che di Pulisic, garantendo velocità e dribbling già visti nella Liga.

Nella stessa gara ha avuto modo di esordire Yunus Musah, che ha poi giocato anche oggi contro il Trento nella seconda delle quattro amichevoli organizzate dai rossoneri questa settimana (le altre due sabato contro l’Etoile du Sahel e domenica con il Novara). La sfida è terminata 1-0 per i trentini, formazione di C, il che fa notizia anche con l’alibi delle seconde e terze linee schierate da Pioli. Una squadra con Sportiello in porta, Florenzi, Kjaer, Simic e Bartesaghi in difesa, Adli, Musah e Pobega in mediana e il trio Chukwueze, Colombo e Romero davanti. Nella ripresa spazio alle belle speranze del vivaio (Jiménez, Nsiala, Traorè, Eletu, Zeroli e Camarda) e gli avversari ne hanno approfittato vincendo con una rete di Sipos al 24’ del secondo tempo.