L’Atalanta Under 23 sogna La Serie C sembra realtà

L’Atalanta ha pronta la sua seconda squadra Under 23 per la serie C. La decisione della Covisoc, che potrebbe escludere il Siena, sembra dietro l’angolo e c’è un cauto concreto ottimismo. La seconda squadra atalantina è la prima in caso di ripescaggio di un’esclusa (per la rinuncia del Pordenone viene invece ripescata la prima delle retrocesse) per cui si attende solo il semaforo della Covisoc: se fosse rosso per il Siena scatterebbe l’atteso verde per la nuova Atalanta. Che, avendo già definito il campo di gioco allo stadio comunale di Caravaggio, come prima mossa dovrebbe svelare il nome del nuovo allenatore. Probabile una scelta esterna, con un tecnico di esperienza già rodato in serie C: si parla del 41enne Francesco Modesto, ex giocatore di Gasperini al Genoa, che ha allenato il Crotone, e degli ex nerazzurri Beppe Biava, 46 anni, reduce da un esonero con l’AlbinoLeffe, o del veterano Armando Madonn a,59 anni, anche lui ex AlbinoLeffe. Difficile una soluzione esterna: un nome papabile è quello di Giovanni Bosi, ma il 54enne tecnico di Faenza verrà confermato alla guida della Primavera.

La squadra under 23 si allenerebbe al centro sportivo di Zingonia, la rosa sarebbe composta da ragazzi nati tra il 2001 e il 2004, con rientri dai prestiti in B e in C (si parla dei vari Cisse’, Panada, Sibide, Ceresoli, Ghislandi) e altri ex Primavera come l’esterno Lorenzo Bernasconi. Fabrizio Carcano