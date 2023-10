L’Alcione è una macchina. Tris esterno al Pinerolo

L’Alcione vince tre a zero in casa del Pinerolo e consolida il primato in classifica nel girone A della Serie D in attesa che le rivali più accreditate scendano in campo quest’oggi per rispondere alla formazione arancione. L’ennesima prestazione di grande solidità da parte della squadra guidata dal tecnico Giovanni Cusatis, che in Piemonte aspetta un tempo per prendere le misure per poi far valere la maggiore caratura, dimostrata dalla classifica e confermata sul terreno di gioco. La prima frazione finisce infatti a reti inviolate, ma già ad inizio ripresa la muscia cambia. Passano 8’ e Pio Loco sblocca la situazione mandando avanti gli ospiti. Dopodiché si scatena Battistini che firma una doppietta centrando il bersaglio al 34’ e al 36’. "Una vittoria importante in primis perché giocavamo fuori casa e contro una squadra che fa un calcio molto garibaldino - afferma l’allenatore degli orange -. Una buonissima partita in cui siamo stati bravi e fortunati a trovare, cercandolo con insistenza, l’episodio che ci ha dato ragione. Siamo in un buon momento, ma non conta niente ora, solo alla fine dell’anno. Dobbiamo continuare a stare in queste posizioni sapendo che ci saranno momenti di difficoltà".

Ora la palla passa alla concorrenza. Il Chisola ha pareggiato e scende a -5, mentre Asti e Derthona sono consapevoli di dover vincere oggi per restare a tre lunghezze dalla capolista, che dopo aver pareggiato nel big match col Derthona settimana scorsa (riprendendo una situazione di svantaggio e poi sfiorando il successo) ha confermato di essere in grandissima condizione dominando l’anticipo e mettendo assieme anche in questo sabato di campionato numeri da capogiro. Soprattutto in attacco, visti i ventidue centri in dieci partite (più di due di media per ogni gara) ma anche in difesa visto che dopo le prime tre giornate in cui aveva sempre preso gol la capolista ha chiuso la saracinesca. Nelle successive sette, infatti, ha chiuso cinque volte con un “clean sheet“.