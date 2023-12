La capolista Arconatese si arrende al Desenzano

Nel girone B della serie D brutto capitombolo interno della capolista Arconatese che si è fatta superare a Caronno Pertusella per 3 a 1 dal Desenzano. Gli ospiti hanno prevalso grazie alla tripletta messa a segno da Tommaso Spaviero, mentre i padroni di casa allenati da Giovanni Livieri hanno accorciato su calcio di rigore con Ferrandino, sempre tra i migliori in campo nelle fila degli oroblù. Nel medesimo girone il Legnano di mister Zattarin impegnato nella trasferta dalla Casatese è tornato a muovere la classifica del proprio torneo grazie ad un buon pareggio con il punteggio finale di 1 a 1. Per i lilla vantaggio grazie all’ottimo giovane Nunes de Melo al 26’ del primo tempo, poi il gol del pareggio da parte dei padroni di casa con Isella all’8’ della ripresa.

Oggi pomeriggio invece da non perdere per tifosi e appassionati del calcio di questa categoria il match che allo stadio La Rocca vedrà opposta la Tritium del tecnico Luciano De Paola contro il Club Milano. Dopo il pari con il Desenzano dice il mister dei biancoazzurri abduani: "Speriamo di recuperare al più presto tutti coloro che sono infortunati, dobbiamo stringere i denti: lo spirito e la voglia sono quelli giusti, quindi possiamo fare molto bene. Con il Club Milano per noi è una partita importante e pesante. Noi siamo carichi: è la partita della vita, la dobbiamo giocare con intensità e soprattutto con grandissima personalità. La squadra sta crescendo. Il nostro obiettivo è quello di poter arrivare il prima possibile alla salvezza. Tutti gli scontri sono difficili ma i ragazzi hanno capito che dobbiamo stare sul pezzo tutti assieme".

Intanto il direttore generale Giuseppe Pardeo non ha perso tempo sul mercato di riparazione invernale, ingaggiando l’attaccante Lamine N’Diaye classe 1998 e ha ufficializzato il centrocampista ex Atalanta e Lecco, Corrado Marrulli, una mezzala di quantità e qualità che tornerà sicuramente utile alla causa biancoazzurra per raggiungere gli obiettivi stagionali di permanenza in categoria. L.D.F.