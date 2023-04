L'Inter riparte dall'Empoli: giocherà ogni tre giorni almeno fino al 21 maggio

Milano – L'Inter e Simone Inzaghi si godono la qualificazione alle semifinali di Champions League, dove troveranno il Milan. Un successo che rende ancora più fitto il calendario dei nerazzurri, impegnati già domenica alle 12.30 in casa dell'Empoli.

Un primo step da affrontare per provare a risalire dalla sesta posizione, a -5 dalla Roma quarta e con in mezzo anche il Milan. Come ha sottolineato anche lo stesso Inzaghi nel post-partita di Inter-Benfica, la squadra dovrà giocare non solo il doppio confronto coi rossoneri ma anche una semifinale di ritorno di Coppa Italia in programma il 26 aprile. Complice un turno infrasettimanale, per l'Inter vuol dire giocare ogni tre giorni costantemente, almeno fino a Napoli-Inter del 21 maggio (data da confermare).

Intanto, come detto, si riparte dalla Toscana. Il tecnico cambierà diversi giocatori. Dovrebbe tornare De Vrij in difesa, forse assieme a D'Ambrosio. A centrocampo Calhanoglu va a caccia di una maglia dal 1', così come Gosens potrebbe giocare a sinistra e Lukaku in attacco con Martinez (il belga è anche squalificato per la Coppa Italia).

Nel frattempo oggi è arrivata la notizia dell'operazione a cui è stato sottoposto Milan Skriniar al rachide lombare. Ne avrà per circa un mese, poi dovrà lavorare per tornare in forma. Potrebbe anche aver chiuso qui la stagione, nella prossima giocherà per il Paris Saint-Germain.