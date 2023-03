Inter, Inzaghi recupera Gosens e Bastoni in vista della Fiorentina

Il portiere interista André Onana

Milano, 28 marzo 2023 – Simone Inzaghi comincia a recuperare le pedine di ritorno dagli impegni con le nazionali. In attesa di Lukaku, Calhanoglu e Brozovic, impegnati nella giornata di ieri, il tecnico dell'Inter ha rivisto i giocatori provenienti dalle altre rappresentative e soprattutto ha lavorato con un gruppo di cui facevano parte Robin Gosens e Alessandro Bastoni. Entrambi sono quindi da considerarsi come arruolabili per Inter-Fiorentina di sabato, quando potrebbero anche partire da titolari. In particolare l'esterno tedesco, visto che Dimarco è invece ancora a parte. Stesso discorso per Dzeko, tornato dalla Bosnia con un problema alla schiena e per questo motivo non utilizzato dal commissario tecnico. Nulla di grave, dovrebbe esserci sabato al Meazza, al massimo punterà l'andata delle semifinali di Coppa Italia contro la Juventus.

Oggi, intanto, ha parlato a Sport Mediaset il portiere André Onana. "Ci aspetta un mese difficile, ma ci alleniamo tutti i giorni per giocare partite come quelle contro la Juve e il Benfica. Bisogna allenarsi bene e sono convinto che se lavoreremo bene, sarà un mese ricco di soddisfazioni", dice il camerunese, che ad oggi risulta l'estremo difensore col maggior numero di clean sheet in Champions League. "Significa che la difesa sta facendo molto bene il suo lavoro. Tu puoi anche parare tanto, ma se non passi il turno il gruppo non ha valore. Il clean sheet è un lavoro collettivo, dal mister all'attaccante a tutti quelli che stanno in panchina. Siamo tutti qui a difendere l'Inter e per me è un onore essere il portiere di questo club. La Champions? Meritiamo più rispetto in Europa perché abbiamo mandato il Barcellona in Europa League ed eravamo in un girone complicato. Abbiamo dimostrato che siamo una squadra forte. Non importa quello che succederà col Benfica, ma noi andremo a giocare lì per vincere. Voglio vincere tutto".