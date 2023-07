Il Geas punta tutto su Gwathmey

Prende sempre più forma il Geas Sesto San Giovanni in vista della prossima stagione. Dopo aver raggiunto la semifinale nell’ultimo campionato non sarà facile fare di meglio, ma la compagine rossonera proverà a stabilizzarsi nelle zone più nobili della classifica. Per far questo ha riattivato Jazmon Gwathmey che dopo una stagione in cui è praticamente rimasta ai box per infortunio proverà a tornare su quelle medie che l’avevano fatta conoscere al grande pubblico. Nel 2021-22 infatti segnò 15.8 punti a partita, ma la squadra non raggiunse i playoff. Ora la sfida è fare in modo che lei possa essere il valore aggiunto ad alto livello per la squadra di coach Cinzia Zanotti. Sarà la portoricana, insieme alle confermate Tinara Moore e Ana-Marija Begic a formare il trio straniero dell’Allianz. S.P.