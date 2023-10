Il cuore in campo e oltre la rete. Debutto in Superlega alle porte. Ma Milano pensa anche al sociale: "Vogliamo essere utili alla città»

di Giuliana Lorenzo

In Lombardia si parla sempre di più il linguaggio del volley. All’ombra della Madonnina, tra un bagher all’altro, è stata presentata la nuova Allianz Milano, chiamata domenica alle 15.45 al debutto contro Modena. Il club lavora molto per essere protagonista e coinvolgere fan e non solo. I giocatori vanno e vengono, rimane, invece, l’esperienza valoriale costruita dalla società. Nel mondo del club meneghino c’è molto di più del solo volley giocato. I risultati, è vero, sono quelli che contano ma è importante anche il modo in cui ci si arriva e le fondamenta che vengono costruite.

La società del presidente Lucio Fusaro si impegna sia in campo ma anche oltre la rete con una serie di progetti sociali, che come ama dire il numero uno del club, tendono a ridare alla città di Milano quel qualcosa che ha ricevuto negli anni. "La nostra avventura è cominciata solo a livello sportivo – dice Fusaro – poi è diventato qualcosa di valoriale, vogliamo essere utili alla città, ai giovani e alla comunità".

Confermati così il Volley4All, iniziativa sociale con la fondazione Umana Mente di Allianz (main sponsor) che dà spazio alla dimensione paralimpica (testimonial d’eccezione il lombardo, nuotatore paralimpico, Alberto Amodeo) e Training For Future che coinvolge le società del CSI di Milano.

Il Centro sportivo italiano è stato protagonista in piazza Duomo: i giocatori, ancora una volta, si sono confrontati con i ragazzi delle varie realtà lombarde e si sono divertiti a scambiare qualche passaggio. Un assaggio dello spaccato di vita del club che domenica farà il suo esordio al PalaPanini. Tra i capisaldi della formazione di Superlega, il capitano, da 7 anni in forza alla Powervolley, Matteo Piano. "C’è una canzone di Chiara Galiazzo, “Nessun Posto è casa Mia”, che dice come i posti siano semplicemente persone: è una cosa meravigliosa. Sono qua da un po’, ho l’onore di raccogliere chi c’è stato e chi c’è ancora e questo è importante. Poi, quest’anno ci auguro di avere la soddisfazione di raggiungere piccoli e grandi obiettivi e di lanciarci verso nuovi, è un mix di cose".

Ci tiene molto a ribadire come negli anni si sia formato il concetto di squadra e di insieme: "noi costruiamo attraverso la pallavolo". Sarà una stagione tosta, Milano proverà a confermare e a migliorare, lo dice scherzando anche coach Piazza, l’ottavo posto della regular season. "Bisogna rimettersi in carreggiata – prosegue il numero 11 – per vincere quello che si è già conquistato. Io ho tanto carica, sono contento, se qualche anno fa mi davo dei limiti su quando smettere adesso no, sono felice".