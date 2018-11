Milano, 22 novembre 2018 - Filippo Tortu è un campione in pista, ma nella vita di ogni giorno è tranquillo e pacato, un semplice ragazzo di vent’anni. Lo dimostra la timidezza con cui ieri si aggirava per i corridoi della redazione de Il Giorno, prima di essere premiato come miglior atleta del 2018. Cortese, sorridente e genuino, con una stretta di mano decisa e delicata allo stesso tempo. Ha sostenuto un’intervista di quaranta minuti con una maturità che di rado appartiene a chi è nato nel 1998, ma è pur vero che chi è abituato al lavoro quotidiano per correre sempre più forte, si trova a crescere a ritmi record.

Tortu, Mennea…e Berruti - Il 22 giugno a Madrid il centometrista ha abbattuto il tempo storico di Pietro Mennea…“Cinque mesi che mi sembrano cinque anni, perché è normale proiettarsi subito sulla stagione successiva. Mi ricordo quasi tutto però: le gare erano di sera, faceva parecchio caldo e sono rimasto in camera a guardare qualche film prima di scendere in pista. L’immagine più vivida resta quella del risultato sul tabellone: sono corso da mio fratello che era riuscito ad entrare sul circuito grazie ad un fotografo spagnolo che gli ha concesso la pettorina. Ci siamo abbracciati fortissimo prima di raggiungere mamma, papà e nonna (c’era la famiglia al completo!). La cena per festeggiare è stata la cornice di una giornata memorabile. La giornata più bella della mia carriera”. 9”99 per descriversi: “Testardo, determinato, ma anche pigro; spesso me la prendo con comodo”. Ha abbattuto il record di Mennea, eppure non è lui a cui si sente più vicino: “Forse sono più simile a Berruti. È stato un piacere conoscerlo e ascoltare i suoi consigli. Parlando ci siamo resi conto di vivere lo sport con uno spirito leggero”.

Filippo - Filippo è il tipico ragazzo della porta accanto, con una passione spiccata per gli scherzi…“A mio fratello piccolo ne faccio ancora oggi. Mi nascondo dietro gli armadi e sbuco all’improvviso almeno una o due volte al giorno”. Nelle vene gli scorre sangue lombardo e sardo e quando parla delle sue origini è molto attento a non tralasciare i particolari: “Sento di appartenere ad entrambi i rami della mia famiglia, ma più che lombardo direi brianzolo; ed è meglio specificare sennò la nonna si arrabbia”.

Un padre presente…troppo? - Quando si fa riferimento alle voci di una presenza paterna troppo ingombrante resta calmo ma risponde in modo fermo: “Se la critica è costruttiva sono il primo ad ascoltarla; ma quando parlano per il gusto di parlare, lascio stare e vado oltre. Sono contento di come mi allena papà, sarei il primo a cercare un altro allenatore, però ci troviamo veramente a perfezione. Da una vita. Anzi penso proprio che la mia fortuna oltre alle gambe che girano veloci e un po’ di talento, sia anche questa”. Un padre che ha intravisto un talento in un tempo non sospetto: “Per vedere se mia mamma fosse la ragazza giusta, le fece fare una gara sui 100 metri…”

La fama - A vent’anni come si gestisce una notorietà improvvisa? “Per me non è cambiato nulla: cerco di vivere l’atletica come un divertimento; e in questo è stato molto utile mio fratello. Il vero cambiamento è stato a 17 anni, con l’ingresso nelle Fiamme Gialle”. Un atleta impegnato al cento per cento nell’attività agonistica ma il ragazzo di sempre con amici e famigliari: “Se mi comportassi male, le prestazioni agonistiche sarebbero le prime a risentirne”.

Lo sport e lo studio - Tortu ha rifiutato offerte da prestigiosi college americani e ne parla senza un accenno di pentimento: “Quando ho finito liceo ho avuto molte richieste, ma l’istruzione e la preparazione fisica in Italia sono state sempre il mio primo desiderio. Per questo ho colto l’occasione di iscrivermi ad Economia alla Luiss grazie ad una borsa di studio per sportivi”.

Le donne…e il Papa - Fidanzata, matrimonio e figli sono nei piani di Filippo; ma è ancora presto. Ora pensa solo a correre, sempre più veloce. Non ha grilli per la testa, non fa caso alle ragazzine che ne subiscono il fascino e ai selfie con le fan preferisce quelli con il Papa. “Quest’anno ho assistito ad una messa prima di una gara e la foto con Papa Francesco è stata un’emozione fortissima. La fede per me conta molto come persona, prima che come sportivo”.

Delusioni e sogni - Gli Europei non sono andati nel migliore dei modi, ma Filippo ha trasformato la delusione in stimolo: “Appena ho tagliato il traguardo ero arrabbiato perché l’obiettivo era una medaglia. Ma il giorno dopo mi sono reso conto che avevo dato il massimo. E sono ripartito da lì per ottenere risultati migliori”. Risultati che potrà testare nei prossimi mesi, tra gli impegni indoor e quelli all’aperto, con un occhio a Tokyo 2020. “Le Olimpiadi sono il mio sogno da quando sono piccolo, però cerco di percorrere un passo alla volta”. Le vette più alte in effetti hanno bisogno di tempo e pazienza. Per questo nei sogni di Filippo oggi non c’è ancora il Giappone, ma l’ambizione di tornare sotto i 10 nei 100, di andare in finale ai Mondiali e di andare bene in Università. I sogni di un ragazzo (quasi) comune.