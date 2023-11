Delpini benedice il Coni: "Abbiamo gli stessi valori"

Lo sport, grazie al suo ingresso nell’articolo 33 della Costituzione, non è più un elemento accessorio della società. In tutti i contesti l’attività fisica sta assumendo un valore più grande e così l’Arcivescovo di Milano, monsignor Mario Delpini ha incontrato i vertici del Coni Lombardia. Una prima volta per un rappresentante della Diocesi milanese nella sede regionale del Comitato Olimpico Nazionale. L’invito è nato su proposta del Presidente Marco Riva, a seguito di un primo dialogo, avvenuto alla Curia a gennaio di quest’anno. Nell’incontro Delpini ha evidenziato il connubio con l’organismo sportivo e l’impegno della Chiesa ambrosiana nella formazione dei giovani. "Il mondo dello sport è così popolato, complesso, interessante. La comunità cristiana ha sempre avuto simpatia per questa realtà – ha detto -. Ha investito molto nel rendere possibile l’attività sportiva che è intrinseca alla proposta educativa, aggregativa e di integrazione. Il "modello" della parrocchia ambrosiana si compone di chiesa, casa parrocchiale, locali per la formazione catechistica, culturale e strutture. L’interesse che caratterizza la proposta educativa della Diocesi di Milano e le responsabilità per le Olimpiadi che sono l’incarico specifico del CONI sono evidentemente mondi diversi, ma la convergenza intorno allo sport può essere un campo di intesa e di alleanza. Non tanto per una collaborazione specifica, quanto per la condivisione di quel patrimonio immenso di valori, esperienze, interrogativi che lo sport ha suscitato nei secoli e che è possibile ereditare come ricchezza comune".

Il numero uno del Coni, Marco Riva, ha poi fatto gli onori di casa e ringraziato l’arcivescovo per l’attenzione che rivolge a questo mondo. "Andiamo verso i Giochi Olimpici e Paralimpici, è un’occasione unica, per fare squadra, per ispirare future generazioni. Lo sport è uno strumento per portare pace, dobbiamo essere dei costruttori di un mondo migliore, insieme. Questa alleanza con la Chiesa Ambrosiana è un ulteriore passo importante per costruire una società e una dimensione sportiva più felice". L’Arcivescovo Delpini ha ribadito anche l’importanza della pratica sportiva come bene comune e della persona e ha fatto una riflessione sul rapporto che si ha con il proprio fisico. "C’è una specie di insofferenza nel voler cambiare il proprio corpo. L’attività agonista è un modo di vivere la dimensione corporea come risorsa per il compimento della persona. La cura per le prestazioni che la persona può realizzare nell’esercizio fisico contribuisce alla salute del corpo, alla relazione con gli altri, al benessere". Infine, spazio a una riflessione sul mondo paralimpico: "Sono coinvolte pure le persone con disabilità ed è una forma di inclusione e di valorizzazione che è decisiva per la gioia di vivere".