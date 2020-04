26 aprile 2020 - Il calendario del ciclismo sta diventando un puzzle complicatissimo vista l’emergenza coronavirus. Col Tour de France ufficialmente ricollocato, con partenza il 29 agosto da Nizza e arrivo a Parigi il 20 settembre, e il Mondiale confermato in Svizzera dal 20 al 27 settembre, tutto il resto del programma cerca una posto al sole.

Per la Milano-Sanremo si era parlato di un recupero a ottobre, ma ora si parla di una nuova ipotesi. Le voci riportano di un’inedita finestra di inizio agosto. A pochi giorni dalla Parigi-Roubaix che invece potrebbe essere recuperata a Ferragosto. Per ora le uniche date ufficiali italiane sono per i campionati nazionali in programma il 22-23 agosto (in Italia si terranno in Veneto), e gli Europei di Trento (9-13 settembre).

Il Giro d’Italia, vista la sua durata di tre settimane, non potrà che corrersi dal 3 al 25 ottobre. In mezzo ci potrebbe anche essere il Giro di Fiandre, fissato per l’11 ottobre, ma ormai i corridori dovranno fare delle scelte, ancora più del solito. La Vuelta si correrà sicuramente dopo la corsa rosa e dovrebbe andare in scena in Spagna dal 20 ottobre all’8 novembre. Il Giro di Lombardia, tradizionalmente l’ultima classica, potrebbe corrersi addirittura il 31 ottobre.