Milano, 24 novembre 2020 – Dopo aver visto Mario Balotelli allenarsi allo Sporting Franciacorta in serie D, un altro grande talento è pronto a dare prestigio alla categoria. Il Sona Calcio, club veneto, sarebbe pronto a tesserare il 39enne ex terzino dell'Inter Maicon: quello che è stato uno dei migliori terzini al mondo della sua generazione ha potuto festeggiare con la maglia nerazzurra il magico Triplete e prima di aver compiuto 30 anni ha vinto tutto con le maglie dei club che vestito. Ora, alle soglie dei quaranta, Maicon potrebbe tornare in Italia, lasciando così il Brasile dove attualmente gioca in serie B presso il Villa Nova: tramite le conoscenze del Direttore sportivo del Sona, Claudio Ferrarese, il giocatore potrebbe davvero arrivare a stretto giro, avendo anche degli affari da gestire a Milano.

Dall'Inter del Triplete al Sona

Dal 2006 al 2012 il terzino ha militato tra le fila dell’Inter, per poi tornare nel massimo campionato tra il 2013 e il 2016 alla Roma, dopo la parentesi con il Manchester City. Piccolo comune di circa 18.000 abitanti della provincia di Verona, Sona ha la propria squadra nel Girone B di Serie D, attualmente in zona retrocessione. Claudio Ferrarese, un passato con Cagliari, Torino, Napoli e Verona, è ora il suo direttore sportivo e sogna davvero di accogliere Maicon mettendo davvero a segno uno di quei colpi che in serie D non si vedono: «Non vorrei sbilanciarmi, quasi mi viene da sorridere ma è tutto vero, un’idea nata un mese e mezzo fa ma ancora, appunto, rimane un’idea. Ci sono altri passaggi da completare, quindi parliamone sì, ma senza darlo già per fatto. L’idea nasce tramite la conoscenza di un collaboratore che lavora molto con ragazzi brasiliani: Maicon sta ancora giocando e sta bene fisicamente, nonostante i 39 anni è in perfetta forma e ha manifestato l’intenzione di tornare in Italia, dove ha alcuni affari su Milano. Vivrebbe a Verona, quindi non lontano dal suo centro d’interesse, e giocherebbe qualche mese con noi, da dicembre a fine stagione» spiega Ferrarese, che però non si sbilancia: «Vedremo se si farà, sarebbe un sogno per noi, ma finché non lo vedo non ci credo, per noi sarebbe un salto di visibilità enorme».