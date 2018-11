Milano, 6 novembre 2018 - E' finita 3 a 2 per i padroni di casa la sfida di calcio a 5 fra l'Inter Forever, allenata da Francesco Toldo, e il Barca Legends di mister Chapi Navarro, ospitata oggi pomeriggio in piazza Città di Lombardia. Per i nerazzurri ha segnato una doppietta Bobo Vieri mentre il terzo gol lo ha realizzato Esteban Cambiasso. A dare il calcio d'inizio al match amichevole è stato il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, affiancato dall'assessore allo Sport e Giovani, Martina Cambiaghi.

"Siamo molto orgogliosi di ospitare in questa bellissima cornice - ha detto Fontana salutando l'amministratore delegato dell'Inter, Nicola Antonello, prima di calciare la palla da centrocampo - giocatori che hanno fatto la storia del calcio e che hanno fatto gioire milioni di tifosi raggiungendo il 'triplete' che oggi scalda ancora i cuori nerazzurri".

Quella di oggi ha aggiunto "è una splendida iniziativa che valorizza la nostra piazza che è quella coperta più grande d'Europa e che, ancora una volta, si ètrasformata in un palcoscenico spettacolare regalando veramente un grande spettacolo. Insomma, un grande anticipo della sfida cui assisteremo questa sera a San Siro". L'iniziativa ha richiamato sulle tribune appositamente allestite piu' di un migliaio di curiosi e tifosi per vedere da vicino ancora una volta in azioni giocatori come Julio Cesar, Javier Zanetti, Marco Materazzi, Esteban Cambiasso, Luis Figo, e Christian Vieri. Per l'assessore Cambiaghi "oggi abbiamo respirato aria di internazionalità, ringrazio quindi l'Inter e il Barcellona per la loro disponibilità. Milano e la Lombardia sono internazionali e lo stanno dimostrando con tutti gli eventi sportivi che stiamo portando sul territorio lombardo"