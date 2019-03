Milano, 2 marzo 2019 - Gabriele Detti torna alla grande. Dopo un anno di assenza in vasca lunga, per i noti problemi alla spalla, il campione del mondo degli 800 marchia il record mondiale stagionale sui 400 al trofeo Città di Milano di nuoto (3'47«60). Un rientro che fa molto ben sperare in vista degli Assoluti e, soprattutto, dei Mondiali di luglio in Corea: "Abbiamo avuto tutti l'influenza negli ultimi giorni ed ero debilitato, non mi aspettavo niente ed è andata fin troppo bene. Per oggi va molto bene così, spero sia di buon auspicio per il futuro". Detti, nelle prossime settimane, testerà anche il nuovo programma d'allenamento della Nazionale azzurra, con sedute specifiche in apnea: "Sono curioso di iniziare, non vedo l'ora. I lavori subacquei mi piacciono molto, secondo me questo modo di allenarsi poterà grandi benefici a tutti".

Ma le note liete per gli azzurri non si fermano a questo: Federica Pellegrini e Simona Quadarella, già protagoniste assolute della prima giornata, si confermano in forma. La Pellegrini bissa sui 100 metri (54»26), si ritiene "molto soddisfatta delle sensazioni provate in acqua", e applaude alle modifiche apportate nel modo di allenarsi ("questi cambiamenti stanno dando buoni frutti"). Quadarella, invece, cala il tris e - dopo avere dominato su 800 e 1500 - impone la propria forza anche sui 400, con il secondo crono mondiale nel 2019 (4'07«77): "Sono partita un po' piano ma sono complessivamente contenta. In questo periodo di carico ho lavorato tanto. Sono riuscita a gareggiare come volevo io in questi due giorni, in più ho vinto le mie tre gare. È un primo test che mi fa ben sperare, con la testa ci sono e con l'allenamento pure".

Domani nella vasca della piscina 'Samuele' di Milano gareggeranno i più giovani, mentre continuerà la raccolta fondi per Manuel Bortuzzo, la giovane promessa del nuoto rimasta colpita nella notte tra il 2 e il 3 febbraio a Roma da un proiettile che gli ha provocato la paralisi delle gambe. "Gli mando un bacio e un abbraccio - l'accorato messaggio di Quadarella -, è come se fosse qui con tutti noi. Manuel, in bocca al lupo".