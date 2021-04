Milano - Qualcuno la chiama la Signora delle gare d'auto d'epoca ma d'altra parte la Coppa Milano-Sanremo, che si correrà dal 6 all'8 maggio aprendo per la prima volta il Campionato italiano Grandi Eventi 2021 di Aci Sport, è considerata la gara più charmant d'Italia.

Si tratta di un percorso di quasi 700 chilometri, tra Lombardia, Piemonte e Liguria che, dopo la partenza all'Autodromo di Monza toccherà le Langhe, per arrivare in Liguria con tappe a Portofino e Rapallo, nel centro di Genova, ma anche a Loano, Ospedaletti prima dell'arrivo a Sanremo. "Questo è l'ennesimo grande evento sportivo che la Liguria si appresta ad ospitare nel 2021 - ha ricordato Simona Ferro, Assessore Sport di Regione Liguria - a testimoniare come lo sport sia parte integrante del Dna della nostra regione. Una gara così importante va oltre al puro merito sportivo, ci porta indietro negli anni con vetture che hanno segnato la storia della meccanica mondiale".