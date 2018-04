Milano, 13 aprile 2018 - Un amante corrisposto. La liason tra Cesare Cremonini e gli stadi è solo all’inizio, ma sembra essersi già trasformata in passione rovente a giudicare dai 140mila biglietti venduti per quel “Stadi 2018 Tour” che lo deposita il 20 giugno tra i cuori affamati di un Meazza ad un passo dal tutto esaurito. Cinquantamila i biglietti già polverizzati dall’autore di “Nessuno vuol essere Robin” per la data milanese, il che significa che al traguardo ne mancano solo altri 4 mila o giù di lì. Visto che il prezzo pure nel live lo determina la richiesta, ancora qualche giorno, quindi, e ci penserà il mercato a far valere nei confronti di tutti i ritardatari la dura legge di Viagogo e degli altri siti di secondary ticketing, fenomeno sempre duro da arginare quando trattasi di eventi di grande richiamo. Per il cantautore bolognese quella sotto le stelle di Milano sarà la notte perfetta. «L’abbraccio di oltre 50mila persone a San Siro. Cosa posso chiedere di più?», ha spiegato ieri Cremonini in una nota, nell’attesa di addentrarsi tra i come e i perché del concertone, lunedì prossimo nel corso dell’incontro alla redazione de “Il Giorno” in diretta dalle 16.30 sulla pagina Facebook del giornale.

«Saranno loro i protagonisti dei miei concerti. Gli stadi offrono grandi possibilità e io intendo sfruttarle al massimo per rendere indimenticabile uno spettacolo straordinario. Ma sono certo che chi sta riempiendo i miei stadi stia cercando soprattutto la musica e le canzoni che ho scritto in questi vent’anni di vita. Avvicinarsi ai grandi concerti estivi con il pubblico che scalpita è il massimo per un musicista come me, e io in questi mesi sono al lavoro per creare uno spettacolo che possa fare la differenza, perché vorrei che questo fosse solo l’inizio di un grande sogno». Il Meazza sarà il primo grande stadio sulla strada di Cesare dopo la data zero al Teghil di Lignano Sabbiadoro di cinque giorni prima. A seguire lo Stadio Olimpico di Roma, il 23 giugno, e il gran finale del 26 nella sua Bologna col caldo afflato di uno Stadio Dall’Ara straesaurito ormai da un paio di mesi. Cosa potrebbe volere di più? Sfogliando il catalogo dei sogni alla ricerca del simulacro di una vita, la passione per Freddie Mercury porterebbe probabilmente l’ex ragazzo con le ali sotto ai piedi a fermare il dito su Wembley. Ma “quello” stadio in cui fu registrato il celebratissimo “live” dei Queen non c’è più, mentre il Meazza e il Dall’Ara sono lì pronti a festeggiarlo. Intanto, in occasione del Record Store Day 2018, la giornata che celebra i negozi di dischi tradizionali che si terrà in tutto il mondo il 21 aprile, verranno pubblicati in limited edition i singoli in vinile di “Poetica” e di “Nessuno vuole essere Robin”.