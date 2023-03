Rho, accoltellato e rapinato da finto venditore ambulante

L'uomo è stato soccorso e portato in ospedale

Rho (Milano), 11 marzo 2023 – Un 40enne che ieri sera stava acquistando, per strada, una confezione di crema, è stato accoltellato e rapinato dall'uomo che voleva vendergliela, che poi è fuggito dileguandosi. Il ferito, trasportato in codice rosso all'ospedale di Rho, si è poi rivelato non grave ed è stato dimesso stamani. E' accaduto intorno alle 23 in piazza della Libertà a Rho, dove l'uomo, un egiziano, è stato avvicinato da un altro straniero che gli ha proposto la vendita.

Ma quando il 40enne ha tirato fuori i soldi l'altro ha estratto un coltellino, l'ha minacciato e poi lo ha colpito al capo e alle mani portandogli via il borsello che conteneva 60 euro. Soccorso dal 118 e portato d'urgenza al pronto soccorso per via della ferita alla testa, non ha riportato, a un esame medico, lesioni profonde, ed è stato dimesso con una prognosi di 7 giorni.