Pozzuolo Martesana, attraversa la strada e viene investito: in coma operaio di 31 anni

Pozzuolo Martesana (Milano), 5 maggio 2023 – - Un uomo di 31 anni è ricoverato in ospedale in gravissime condizioni dopo essere stato investito, stamani all'alba, sulla Strada provinciale 103, la Cassanese a poca distanza da una rotatoria, davanti alla ditta "Autotrasporti Vercesi".

L'uomo, di nazionalità marocchina, soccorso dal 118, è stato stabilizzato e trasportato in codice rosso, in coma, con l'elisoccorso, all'ospedale Niguarda.

Dinamica

L'incidente è avvenuto alle 6.40 quando un furgone guidato da un bengalese ha travolto il trentunenne nel comune di Pozzuolo Martesana (Milano) mentre attraversava la strada per andare in un'area di servizio con bar situata dalla parte opposta. Il conducente del mezzo si è fermato a prestare soccorso.

La vittima

L’uomo, un operario che lavora in una ditta vicina al luogo dell’incidente, probabilmente stava attraversando la strada per raggiungere in bar e bere un caffe insieme ad alcuni colleghi

Le indagini per stabilire l’esatta dinamica dell’incidente stradale sono in carico ai carabinieri di Pioltello (Milano)