Milano, 20 luglio 2019 - Stefano Bolognini è il nuovo commissario della Lega a Milano. Prende il posto di Fabrizio Cecchetti, che ricopre il ruolo di vicepresidente della Lega alla Camera. Vicinissimo al leader Matteo Salvini, dallo scorso anno Bolognini è assessore alle Politiche sociali, abitative e disabilità della Regione Lombardia. La nomina è arrivata dal segretario della Lega Lombarda, Paolo Grimoldi.

"A Milano la Lega è ancora un pò indietro ma in questi anni la squadra è cresciuta, a tutti i livelli. Adesso bisogna fare sintesi tra le anime del partito ma anche della città, con l'obiettivo di vincere le Comunali del 2021", ha detto il neo commissario. E ancora: "Milano è una città in cui si vince con i sì, non con i no. Dalle Olimpiadi invernali al prolungamento della M5 fino a Monza, non è tutto merito del Comune: bisogna far capire che c'è un forte impegno della Lega per la città che non sempre i milanesi colgono. Sala? Non ho ancora capito se vuole fare il sindaco o il candidato premier. Ma è chiaro che per vincere a noi servirà un profilo nazionale, altrettanto strutturato. Un candidato che sia riconosciuto dai cittadini anche al mercato". La figura tracciata da Bolognini è quella di una "signora Moratti leghista". "Un o una milanese di alto profilo - ha spiegato - che sappia interpretare i diversi bisogni della città, anche quelli dei tanti milanesi che vivono in difficoltà economica. Questa è la sfida". Quanto al centrodestra, ha poi concluso "oggi i rapporti di forza si sono invertiti e la responsabilità maggiore ce l'ha la Lega. Servono Forza Italia e Fratelli d'Italia ma anche quei pezzi della società civile che fino ad oggi non hanno fatto politica, le associazioni, sindacati: realtà ai quali noi oggi con la nostra squadra siamo in grado di dare risposte. In altre parti d'Italia, penso al Sud, siamo riusciti ad affermarci. Milano è l'ultimo tassello, non sarà facile ma ci sono gli spazi per migliorare".