Milano, 28 maggio - Sfumata la candidatura di Gabriele Albertini alle comunali di Milano, il centrodestra è a caccia di un nome che possa sfidare il sindaco uscente Beppe Sala e raccogliere consensi tra Lega, Forza Italia e Fratelli d'Italia. Nella rosa dei papabili, oltre a Maurizio Lupi, poco gradito dalla Lega ma sostenuto da Berlusconi, ai manager Riccardo Ruggieri e Fabio Minoli, al docente della Bocconi Maurizio Dallocchio, si fa avanti l'ipotesi di una candidatura civica in rosa. Il nome è quello della presidente di Federfarma Lombardia, Anna Rosa Racca, che temporeggia. "Ci stanno pensando, stanno lavorando su questo e poi penso che la settimana ventura ci saranno proposte concrete" afferma la numero uno dei farmacisti lombardi.

L'eventuale candidatura, sottolinea la stessa Racca, arebbe "un riconoscimento alla mia persona, ma anche a quello che hanno fatto le farmacie e i farmacisti. Sempre aperti e disponibili, in collegamento continuo con Regione e Comune e seguendo le normative che di giorno in giorno dobbiamo seguire. Bisogna aspettare. Questi sono giorni di attesa. Stanno parlando i leader da qualche giorno. Vedremo le idee, le unioni di intenti, le proposte e la linea... Io per ora sono una professionista. E' logico che prima dell'appuntamento così importante come quello del sindaco della più grande e meravigliosa città italiana, prima per tecnologica, per novità e per la sua storia, è chiaro che la politica si rivolga alle categorie professionali. Mi sembra che in questo momento ci sia una grande discussione all'interno del centrodestra, naturalmente le candidature si fanno sulle proposte, sull'unità di intenti, su quello che è un percorso".

Uno scranno importante quello di Palazzo Marino, che però non spaventa la Racca: "Io penso che Milano abbia avuto sempre dei grandi sindaci, siamo stati fortunati in questo senso, dall'attuale assessore Moratti che è stata un grande sindaco, a Pisapia a Sala, questa è una città che è stata sempre ben governata, naturalmente si può fare sempre meglio".