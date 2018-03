Milano, 29 marzo 2018 - Sono proseguite fino a notte fonda le trattative all’interno e tra i partiti per la composizione della nuova Giunta regionale targata Attilio Fontana. Una Giunta che, salvo sorprese dell’ultima ora, dovrebbe essere presentata oggi pomeriggio come già indicato dallo stesso Fontana soltanto martedì. A rallentare la definizione della squadra è stata soprattutto Forza Italia, riunitasi fino a notte a Palazzo Grazioli. Ed il motivo è presto detto: Silvio Berlusconi punta forte su Francesco Ferri, startupper di 42 anni. Un’indicazione che ha scompigliato i giochi, in gran parte fatti. I forzisti esprimeranno 5 assessori su 16: tre uomini e due donne. Sicuro l’ingresso di Giulio Gallera (Sanità) mentre gli altri tre nomi in ballo, ma per due posti, sono quelli di Fabrizio Sala, assessore uscente e premiato dalle preferenze, e Alessandro Mattinzoli, sponsorizzatissimo dallla coordinatrice lombarda Mariastella Gelmini, oltre allo stesso Ferri. Da qui due ipotesi. La prima: Sala e Ferri in Giunta e Mattinzoli presidente del Consiglio regionale oppure Ferri e Mattinzoli in Giunta e Sala alla presidenza del Consiglio regionale. Una carica, quest’ultima, che Sala, in corsa fino all’ultimo per l’assessorato a Innovazione e Internazionalizzazione nonché per la vicepresidenza, accetterà solo se sarà Berlusconi a chiederglielo. Le due donne saranno Silvia Sardone (Formazione Professionale e Lavoro) e Benedetta Cosmi (Ricerca e Pari Opportunità).

Scelte fatte in casa Lega. Gli assessori saranno Davide Caparini (Bilancio), Stefano Bolognini (Casa e Politiche sociali), Fabio Rolfi (Agricoltura), Massimo Sertori (Montagna) e Pietro Foroni (Territorio). Confermata, almeno fin a a ieri sera, la scelta del Carroccio di tenersi la delega a Infrastrutture e Trasporti, che sarà affidata ad Elena Poma, sindaco di Stezzano (Bergamo). L’altra donna della Lega sarà Silvia Piani con delega allo Sport e ai Giovani). Quindi i due assessori di Fratelli d’Italia: Riccardo De Corato, che avrà la delega a Sicurezza e Immigrazione, e l’ex sciatrice Lara Magoni, che avrà la delega a Moda e Turismo. La Lista Fontana sarà rappresentata da Stefano Bruno Galli, che avrà l’assessorato all’Autonomia. Aperta fino all’ultimo la questione centrista con il ballottagio tra Raffaele Cattaneo e Luca Del Gobbo innescato anche dal cambio di delega: a “Noi con l’Italia” non sarà più affidata quella ai Trasporti, come detto, ma quella all’Ambiente. La Lega pare esser stata chiara: se i centristi non accettano l’ambiente, allora non avranno alcun assessorato. I sottosegretari saranno almeno tre: sicuri Giacomo Stucchi per la Lega e Fabio Altitonante per Forza Italia. Il terzo nome potrebbe uscire ancora da Forza Italia come ricaduta delle scelte per gli assessorati. In lizza, quindi: Ferri ma anche il comasco Alessandro Fermi che la Gelmini vorrebbe premiare. Per “Energie per l’Italia”, il movimento di Stefano Parisi, pare ci possa invece essere un posto nell’ufficio di presidenza del Consiglio regionale con Manfredi Palmeri, già presidente del Consiglio comunale di Milano. Proprio martedì i parisiani avevano diramato una nota polemica per l’esclusione dalla Giunta.

giambattista.anastasio@ilgiorno.net