Gian Mario Fragomeli è il nuovo vicesegretario del Pd lombardo: ''Sono onorato''

Lecco, 29 ottobre 2023 – Il consigliere regionale lecchese Gian Mario Fragomeli è il nuovo vicesegretario del Partito democratico della Lombardia.

La nomina

Il dem è stato nominato dalla segretaria regionale Silvia Roggiani durante la prima assemblea del nuovo corso che si è svolta questa mattina a Milano. Oltre a Gian Mario Fragomeli, è stato scelto come vice Matteo Rossi, ex presidente della provincia di Bergamo. “Sono onorato di questo incarico che svolgerò con il massimo impegno, puntando a costruire un Pd delle tante Lombardie di cui è composta la nostra regione: sono territori che devono essere ascoltati e valorizzati, ed è quello che noi faremo”, sono le parole del nuovo vicesegretario.

Il curriculum

Gian Mario Fragomeli, sposato e papà di due bimbe, ha 50 anni. Ora abita a Lecco. È laureato in Scienze politiche ed è funzionario in aspettativa della Città metropolitana di Milano. Dal 1995 al 1999 è stato assessore a Cassago Brianza, paese dove abitava, di cui è stato sindaco per due mandati, dal 2004 al 2013. Nel 2013 è stato eletto deputato dem, riconfermato nel 2018. Alle regionali del 2023 è stato eletto invece consigliere regionale della Lombardia, sempre tra le fila dei democratici.