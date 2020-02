Milano, 16 febbraio 2020 - Le primarie per scegliere il candidato sindaco del centrodestra a Milano? "Se ci sono nomi eccellenti che mettono d’accordo tutti si può risparmiare tempo e denaro". Parola del leader della Lega Matteo Salvini, ieri in piazza San Babila a Milano per incontrare i cittadini al gazebo del partito per il tesseramento 2020. Per la corsa a primo cittadino del capoluogo lombardo, dove si voterà nel 2021, "stiamo incontrando persone di assoluto livello", ha assicurato Salvini. Della società civile? "Si, sì – ha risposto – assolutamente, senza tessere di partito in tasca. Non è un disvalore avere la tessera di partito, ma se uno ha un’idea chiara per Milano, Roma e Torino se è culturalmente di quest’area politica, è benvenuto". Beppe Sala si ricandiderà? "Non lo so, noi abbiamo ambizione di offrire un cambiamento ai milanesi a prescindere da chi sarà il candidato della sinistra".

«Per Milano ho già incontrato gente molto in gamba – ha ribadito Salvini –. E prima se ne parla con gli altri poi si parte". Poi, il solito corollario di accuse contro il Governo: "Riprendiamoci per mano questo Paese perché abbiamo al governo gente pericolosa che sta massacrando di tasse e burocrazia chi vuole lavorare in Italia". E la promessa: "È vero che stanno attaccati alla poltrona come se fosse l’ultima possibilità nella loro vita, ma faremo di tutto per mandarli a casa, perché possono stare attaccati alla poltrona ancora per un po’, ma quando sei ultimo degli ultimi in Europa, evidentemente vuol dire che devi farti da parte".

Il leader della Lega in San Babila, a pochi giorni dal voto in Senato sul caso Gregoretti che lo manderà a processo, ha raccontato: "È il primo weekend nella mia vita in 46 anni che passo da possibile processato. Se mi chiameranno a Catania in Tribunale ci andrò a testa alta perché ho difeso il mio Paese", dice raccogliendo applausi e urla di approvazione da parte di un centinaio di persone. «Siamo qui per raccogliere suggerimenti e proposte", ha ribadito più volte Salvini dal palchetto montato davanti al Teatro San Babila. "Con la giornata di oggi, parte una lunga marcia che arriverà tra un anno e mezzo a eleggere sindaci nuovi anche a Milano, Roma Torino e Bologna. L’obiettivo è mandare a casa Pd e 5 Stelle che stanno dimostrando tutto il loro nulla a Roma come a Milano". Il leader leghista si dice felice dell’accoglienza ai gazebo: "Più di 10mila tessere della Lega in poche ore. Il cambiamento siete voi, lasciate che gli altri si occupino di Renzi e delle sardine...".