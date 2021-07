Milano - Il centrodestra dovrebbe 'chiudere' domani nel primo pomeriggio l'accordo sulla candidatura di Luca Bernardo a sindaco di Milano. "Mi ha fatto una ottima impressione: è un profilo di grande umanità e, da madre, non posso che avere una passione per un pediatra. Le mie impressioni sono ottime ma serve un confronto con la coalizione che ci sarà nelle prossime ore", ha detto la presidente di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni, che ha incontrato per la prima volta il primario di Pediatria del Fatebenefratelli.

"Sono sempre stata certa che Milano fosse contendibile" ha detto Meloni, a margine della presentazione del suo libro a Milano, commentando la classifica sul gradimento dei sindaci del Sole 24 ore, che vede il primo cittadino Sala, in calo. "Noi siamo in campo per vincere , non per partecipare" ha sottolineato, aggiungendo "Credo che questa città abbia bisogno di uno slancio diverso soprattutto di una amministrazione che non sia attenta solamente al suo splendido centro storico e sappia guardare alle sue periferie e a quei cittadini che in questi anni sono stati dimenticati dall'attuale amministrazione. Sono convinta che ci sia bisogno di una visione nei confronti delle categorie più fragili".

In occasione della presentazione del libero l'annuncio: Vittorio Feltri guiderà la lista di Fratelli d'Italia alle prossime elezioni amministrative di Milano, in programma il prossimo autunno. "Sono estremamente fiera di annunciare, non solo che il direttore Vittorio Feltri ha deciso di iscriversi a Fratelli d'Italia, ma l'abbiamo anche convinto con facilità a guidare la nostra lista per le prossime amministrative a Milano" ha spiegato Meloni.