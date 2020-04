Milano, 4 aprile 2020 - Conti comunali in rosso in tempi di coronavirus. Una stima interna parla di 220 milioni di euro in meno di entrate nel 2020. In ogni caso il sindaco Giuseppe Sala annuncia più aiuti ai poveri milanesi già da lunedì. Il primo cittadino lancia l’allarme bilancio e illustra la strategia di Palazzo Marino con il consueto video mattutino sul suo profilo Facebook: "I nostri conti per quest’anno saranno un disastro. Nonostante ciò, stiamo solo intensificando il nostro livello di intervento sui bisogni della città, in particolare per le fasce meno abbienti. Da alcuni anni noi diamo circa 2 mila euro alle 2.300 famiglie più povere. Ma a questo punto le nuove povertà aumentano e quindi, anche con l’aiuto del Governo, stiamo pensando ad altri aiuti tramite un contributo economico o la borsa della spesa per altre 20 mila famiglie. Da lunedì chi più ha bisogno potrà informarsi tramite lo 02/0202 o sul sito del Comune".

Tornando ai conti del 2020, il primo cittadino aggiunge che l’emergenza sanitaria sta provocando ripercussioni economiche su più fronti: "Perderemo i copiosissimi dividendi che ci arrivavano da Sea, la società che gestisce gli aeroporti di Linate e Malpensa. Ci sarà un impatto sulla tassa di soggiorno per il crollo del turismo in città. E anche sui nostri servizi: i passeggeri di Atm sono diminuiti del 94%, ma noi abbiamo ridotto il servizio solo del 30%, perché vogliamo che chi è obbligato a prendere un mezzo, lo passa fare restando lontano dagli altri passeggeri". In totale, l’assessore al Bilancio Roberto Tasca stima che nel 2020 il Comune avrà 220 milioni di euro di entrate in meno rispetto al 2019. Non a caso il Piano economico di gestione approvato ieri mattina dalla Giunta comunale prevede che, a causa del crollo delle entrate e della necessità di aiutare comunque cittadini e imprese, ogni settore dell’amministrazione, a partire dalle direzioni degli assessorati, non superi il 78% del budget previsto nel bilancio preventivo 2020, un miliardo di euro.

In altre parole, un taglio delle spese del 22%, che alla fine dovrebbero ridurre la manovra sotto i 3,2 miliardi di euro. "Con la delibera odierna – spiega Tasca – abbiamo ristretto il margine di manovra delle direzioni nelle spese programmate dal bilancio. Siamo in una situazione difficile per la tenuta dei conti e abbiamo il dovere di monitorare quotidianamente gli equilibri. Fermo restando che resta operazione difficile per il Comune di Milano e per i comuni italiani uscire da questa situazione senza interventi aggiuntivi da parte degli enti superiori". Nel mirino di Tasca c’è sempre il Governo Conte.

Quanto agli aiuti per i più poveri grazie ai 7,3 milioni di euro ricevuti dal Governo, l’assessore alle Politiche sociali Gabriele Rabaiotti spiega che dalla prossima settimana si potranno compilare i moduli per la presentazione delle richieste sul sito del Comune e ricevere assistenza tramite lo 02/0202: "Pensiamo di aiutare 50-60 mila persone". Tre le linee di intervento: rafforzare gli hub per la distribuzione dei generi alimentari (700 mila euro); prevedere fondi straordinari di sostegno al reddito per 1.200 famiglie (buono di 150 euro al mese per due mesi per nuclei con almeno tre componenti, 350 euro in caso di più di tre componenti); buoni spesa per i milanesi in grave difficoltà (5,8 milioni di euro).