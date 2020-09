Cologno Monzese (Milano), 26 settembre 2020 - All’inizio della prossima settimana Cologno Monzese avrà la sua nuova Giunta, dopo la vittoria al primo turno di Angelo Rocchi con il 58,56% delle preferenze. In questi giorni, saranno infatti affinate le ultime questioni per la composizione della squadra che guiderà Villa Casati nei prossimi cinque anni. Nessun nome svelato, ma il sindaco non nasconde di voler puntare sulla continuità. "L’indicazione è comunque quella di tutelare il più possibile la squadra che ha collaborato con me e ha contribuito a questo risultato eccezionale. I miei assessori, complessivamente, hanno ottenuto quasi 2mila preferenze. Significa che hanno lavorato bene e che sono riconosciuti dal territorio e questo patrimonio non va disperso".

Su tutti la leghista Dania Perego, record di voti personali con 739 schede. Rocchi ha chiuso il primo mandato con 5 assessori (rispetto ai 6 con cui aveva iniziato), che potrebbero quindi restare in Giunta: oltre a Perego, l’altro leghista Simone Rosa, Gianfranca Tesauro e Chiara Cariglia di Fratelli d’Italia, Giuseppe Di Bari della civica Cologno nel Cuore. Già 5 anni fa aveva chiuso la Giunta a tempi di record, in meno di 48 ore, per poi però rimaneggiarla più volte durante il mandato. "Presto presenterò i nuovi assessori alla città, forse già dopo questo weekend. Sicuramente rispetto al passato conto su una maggioranza più coesa e rodata. Vogliamo essere operativi da subito, perché abbiamo tanti programmi da concludere e avviare. I primi 5 anni sono serviti per sistemare l’ossatura del Comune, ora possiamo finalmente lavorare di fino. Sarà un mandato di grandi progetti".

La priorità è la creazione del centro disabili nell’ex Gervasoni, che si propone di diventare un punto di riferimento dell’intera area e uno dei pochi dedicato anche ai minori. Sempre in ambito socio-sanitario c’è la convenzione con i medici di base per l’istituzione di un nuovo sportello/presidio sul territorio. "Poi cercheremo di cambiare faccia alla città. Andremo avanti con il restyling della biblioteca e della Villa, dove stiamo procedendo per lotti per non creare disservizi con la chiusura totale. Vogliamo creare un vero e proprio Polo della cultura, con una nuova piazza da vivere". Tra i progetti anche la chiusura di via Levi e lo spostamento dell’ufficio Tecnico del Comune. Terzo turno, serale, della polizia locale, dove saranno inseriti 10 agenti (subito 4 o 5 con il nuovo concorso). Infine, l’attesa copertura della tangenziale, con il pressing a Governo e Regione.