Milano, 9 giugno 2019 - Urne aperte dalle 7 alle 23, domenica 9 giugno, per il ballottaggio delle elezioni comunali. Sono 136 i Comuni interessati in Italia e 18 in Lombardia. In provincia di Milnao si torna al voto a Cormano, Novate Milanese, Rozzano, San Zenone al Lambro e Paderno Dugnano.

A Rozzano la sfida è tra il sindaco in carica del Pd Barbara Agogliati e Gianni Ferretti, forzista sostenuto da tutto il centrodestra, divisi al primo turno da 330 voti.