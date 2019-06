Milano, 9 giugno 2019 - Urne aperte dalle 7 alle 23, domenica 9 giugno, per il ballottaggio delle elezioni comunali. Sono 136 i Comuni interessati in Italia e 18 in Lombardia. In provincia di Milnao si torna al voto a Cormano, Novate Milanese, Rozzano, San Zenone al Lambro e Paderno Dugnano.

A Cormano la sfida è tra Luigi Magistro - Lega, Cormano cresce, Forza Italia e Fdi - e Tatiana Cocca, sostenuta da Pd, Cultura ambiente e diritti, Cormano partecipa: al primo turno rispettivamente avevano ottenuto il 45,47% e il 31,45%.