Milano - Il giorno dei ballottaggi è arrivato. Per Giuseppe Sala, uno degli indiscussi vincitori del primo turno di elezioni amministrative 2021 con una netta riconferma alle urne, il risultato del centrosinistra, da Roma a Torino fino a Varese, unico capoluogo di provincia in Lombardia a tornare alle urne, "è un grande successo". Nella Capitale vittoria schiacciante del candidato di centrosinistra Gualtieri; stessa cosa per Torino, con il netto vantaggio di Lo Russo. A Trieste invece Dipiazza confermato con il 51,29%. Anche a Varese e Isernia vince il centrosinistra, che torna a Savona dopo cinque anni di centrodestra.

"Invito me stesso e tutti gli esponenti del centro sinistra - ha aggiunto il sindaco a margine del G20 Women - anche immaginare che non c'è una strada tracciata e che quindi per il 2023 siamo a cavallo. Credo che c'è da essere felici e al contempo molto cauti". Poi la sua analisi: "Credo che il centrosinistra abbia interpretato bene il momento. Questo è il momento in cui bisogna lavorare. Cavalcare ogni possibile tipo di opposizione e malessere, dipingere una società con toni bui, non rende. E questo è esattamente cio' che ha fatto la destra, ha strizzato l'occhio ad ogni possibile opposizione, mal di pancia e protesta. Ma non funziona cosi', in questo momento la gente vuol tornare a lavorare". "Credo che noi siamo stati più saggi nell'interpretare questo sentimento - ha concluso - e che invece loro abbiano sbagliato nel volere a ogni costo intestarsi tutte le battaglie potenziali. Non è questo il momento".