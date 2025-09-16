Regione, Fontana silenzia le voci: “Nessun rimpasto. Voto anticipato? Nemmeno tecnicamente possibile”

Milano, 16 settembre 2025 – “Tecnicamente” non ci sono gli estremi per parlare di rimpasto perché in Giunta – assicura – ci sarà solo un avvicendamento interno ad un partito, quello di Fratelli d’Italia. E sempre “tecnicamente” potrebbe non essere fattibile un anticipo al 2027 delle elezioni Regionali per unirle alle Politiche e alle Comunali, quelle milanesi ma non solo. Così Attilio Fontana allontana gli scenari al centro delle indiscrezioni degli ultimi giorni.

Il governatore lombardo interviene a margine di un evento organizzato da La Verità: “Il rimpasto non c’entra niente – rimarca Fontana, a domanda –, eventualmente si tratta di un cambiamento all’interno di un partito che, per una questione di avvicendamento o questioni che non conosco e che non mi riguardano, semplicemente chiede di sostituire un nome con un altro nome”.

Il riferimento è, ovviamente, alla sostituzione di Barbara Mazzali, attuale assessora regionale a Turismo, Marketing territoriale e Moda, con Debora Massari, figlia di Iginio, noto pasticcere. Le dimissioni di Mazzali erano attese proprio ieri mattina ma l’assessora, durante la riunione di Giunta, non le ha messe sul tavolo, anzi ha diramato un comunicato stampa nel quale dichiara che nessuno le ha chiesto il passo indietro ma quando le sarà chiesto lo farà, “da soldato”, senza per questo lasciare Fratelli d’Italia, come già circolato e riportato nei giorni scorsi.

“Tengo a precisare che ad oggi il partito non mi ha chiesto alcun passo indietro. Continuo quindi a lavorare con impegno e serenità per il turismo lombardo e per il marchio Made in Lombardy, che in questi primi due anni e mezzo di mandato abbiamo promosso e fatto crescere con fatica e determinazione. Lo faccio con la consapevolezza di essere sempre stata in prima linea, al servizio dei cittadini e degli elettori che – sottolinea Mazzali –, con 6.800 preferenze, hanno scelto di scrivere il mio cognome sulla scheda elettorale alle ultime regionali in provincia di Brescia. Qualora dovessero arrivare richieste diverse – che ribadisco, ad oggi non mi sono pervenute – da militante e da soldato del partito, tornerò a fare politica sul territorio, come ho sempre fatto”.

Barbara Mazzali, attuale assessore regionale al Turismo

All’interno del partito si conferma, invece, che un passo indietro le è stato chiesto. Ad ogni modo, Mazzali pare destinata a lasciare l’esecutivo lombardo. È solo questione di tempo e... di contropartite: Mazzali punta ad avere una compensazione. La presidenza di una commissione del Consiglio regionale potrebbe essere un’ipotesi ma un incarico esterno sarebbe meglio sia per lei sia per Giorgio Buontempi, costretto a lasciare l’aula del Pirellone nel caso di un ritorno della Mazzali. “Ad oggi io non ho ancora ricevuto nessuna formale richiesta di questa sostituzione, quindi altro non posso dire”, ha fatto sapere Fontana ieri mattina.

Poi il voto anticipato al 2027 anziché alle naturale scadenza del 2028. “Non credo che sia neanche tecnicamente fattibile una cosa di questo genere – commenta, netto, Fontana –. Staremo a sentire quelle che sono le eventuali richieste, comunque è una cosa talmente lontana che mi sembra che sia inutile parlarne adesso”. Più sfumato e cauto, il presidente della Regione, sulla possibilità che il suo successore sia espressione di Fratelli d’Italia e non più della Lega, come è sempre accaduto una volta tramontata l’era di Roberto Formigoni: “Ognuno è legittimato a pretendere e a richiedere che ci sia la nomina di un futuro candidato in Regione: i partiti decideranno”.

L’ultima nota è di nuovo sulla stretta, strettissima, attualità: la partecipazione del generale, nonché vicesegretario federale della Lega, Roberto Vannacci all’edizione 2025 di Pontida. Come si ricorderà, Fontana non è mai stato particolarmente entusiasta né delle idee dI Vannacci né soprattutto di una possibile vannaccizzazione del Carroccio.

Ieri, però, il governatore lombardo è stato più diplomatico di quanto non lo sia stato di recente: “Non posso anticipare cose che non conosco, sentiremo e poi valuteremo; l’unica cosa certa è che Pontida è la festa della Lega, è la festa dei territori, è la festa dei nostri valori. E questa è l’unica cosa certa”.