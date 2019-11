Milano, 24 novembre 2019 - Non si arrende alla stanchezza delle 4 partite in 7 giorni l'Olimpia Milano che riprende il cammino in campionato battendo una Sassari mai doma per 90-78. Pur con l'assenza di coach Messina per influenza e l'esordio da capo allenatore di Bialaszewski aleggia nello spirito del Forum la necessità di fare meglio in campionato e così l'approccio dei biancorossi è decisamente diverso. Davanti al famoso giornalista del New York Times Marc Stein (1,36 milioni di follower su twitter, tanto per far capire la portata del personaggio) l'Olimpia mostra la faccia giusta con Luis Scola, che in NBA ci ha passato 10 anni, a portare a scuola i suoi compagni con una prestazione da 15 punti (4/5 da 2 e 2/3 da 3) in 20 minuti, mentre Nedovic, dopo un primo tempo con troppe distrazioni, ha giocato un ultimo quarto da sogno con 11 dei suoi 14 punti realizzati con qualche storia "tesa" con coach Pozzecco nel finale, ma anche Mack (2/3 da 3, 6 rimbalzi, 3 assist) è stato prezioso in più di un'occasione e la notizia positiva è che sono sempre stati in concomitanza con i momenti migliori dei biancorossi.

Milano parte forte con l'energia di Biligha (10-9), la prima risposta di Sassari è affidata a Pierre e Vitali (14-17), mentre l'Olimpia rispolvera dopo un paio di settimane di infortunio Della Valle che risponde subito presente con ben 7 punti nel primo quarto (23-21). Ancora Pierre è un rebus per i milanesi con i suoi 5 punti di fila che riportano avanti la Dinamo per 23-26, ma l'AX grazie alle triple di Scola e Mack inverte la tendenza riprendendo la testa del match (31-28 al 15'). All'intervallo, poi, è un altro break di 7-0 con canestro di Mack sulla sirena che lancia l'Olimpia 42-35.

Milano riparte fortissimo tanto che il break si allunga fino al 15-2 con le magie di Mack e Scola per il 50-37. Sassari non è mai morta e lo dimostra anche in questo caso, tanto che con i canestri di Spissu e Pierre chiude la rimonta che la riporta già in vantaggio al 29' sul 59-61. In apertura di ultimo quarto allunga fino al 59-64, ma è qui che si ridesta l'Armani Exchange. I biancorossi ancora con l'accoppiata Mack-Scola cambiano passo e rimettono la testa avanti con un break di 8-0 (67-64) al 34'. Jerrells i canestri del Forum li conosce bene (per lui standing ovation alla presentazione iniziale) e lo fa vedere quando tiene i suoi a contatto sul 77-76 al 37', fino a quando l'Olimpia non diventa straripante, prima con due triple di Nedovic, poi con una schiacciata di Tarczewski, infine con una tripla di Micov con un 13-2 che taglia le gambe ai sardi per il 90-78 finale. Ora Milano può tirare un po' il fiato per un paio di giorni, prima di rituffarsi nel clima di Eurolega con la prossima trasferta in programma al Pireo sul campo dell'Olympiacos.

ARMANI EXCHANGE MILANO-BANCO DI SARDEGNA SASSARI 90-78

23-21; 42-35; 59-62

MILANO: Della Valle 12, Mack 10, Micov 12, Biligha 6, Moraschini 2, Rodriguez 8, Tarczewski 7, Nedovic 14, Cinciarini, Burns ne, Brooks 4, Scola 15. All. Bialaszewski

SASSARI: Spissu 6, McLean 2, Bilan 17, Bucarelli, Devecchi ne, Evans 7, Magro ne, Pierre 21, Gentile, Vitali 12, Jerrells 13. All. Pozzecco

Note: Tiri da 2: MI 23/38, SS 15/32; Tiri da 3: MI 11/31, SS 11/26; Tiri liberi: MI 11/13, SS 15/18; Rimbalzi: MI 38 (Tarczewski 8), SS 33 (Evans 8); Assist: MI 21 (Nedovic 5), SS 9 (Bilan 3);