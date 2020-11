Milano, 1 novembre 2020 – Imperativo crederci, obiettivo fuga: con questo mantra il Milan ha fatto visita alla Dacia Arena di Udine dove ha vinto 2-1 contro i bianconeri di Gotti. La squadra di Pioli vive un ottimo momento e non ha nessuna intenzione di fermarsi né in campionato né in Europa League: in occasione del match in Friuli, la squadra riabbraccia tra i pali Gigio Donnarumma, guarito dal Covid. Il Milan centra la sua decima vittoria stagionale (ha vinto cinque delle sei partite di questo campionato) e si riscatta dopo il pari di settimana scorsa contro la Roma. L'Udinese, dal canto suo, non ha iniziato la stagione nel migliore dei modi: finora solo tre punti (successo contro il Parma) ottenuti in cinque partite mentre in settimana è arrivata la vittoria in Coppa Italia per 3-1 sul Vicenza. 4-3-3 per Gotti con Samir migliore in campo dei suoi.



Dopo due minuti dal fischio d’inizio di Di Bello sono i padroni di casa a presentarsi subito dalle parti di Donnarumma con Pussetto, bravo a scappare sulla corsia destra e a mettere in mezzo un crosso che però viene intercettato dall’estremo difensore ospite. Al 5’ è invece Deulofeu a farsi parare facilmente il suo destro centrale: i rossoneri, in terza divisa verde, faticano a uscire dalla propria metà campo ma al 10’ecco la prima occasione: azione manovrata con Leao che arriva al cross dalla sinistra, Saelemaekers da ottima posizione sfiora soltanto e non trova la porta di Musso. E’ però al 17’ che il Diavolo trova il gol dello 0-1: rimessa laterale vicino alla bandierina del corner d'attacco di cui si fa carico Theo Hernandez. Ne nasce una lunga azione che coinvolge quasi tutti i compagni e termina con un lancio di Benancer per Ibra: stop di petto e controllo con dribbling su Stryger Larsen, scarico per Kessiè che batte Musso colpendo prima la traversa. Il Milan è l’unica squadra ad aver segnato il primo gol della partita in tutti gli incontri disputati finora in questa Serie A e nonostante il vantaggio i rossoneri continuano a creare occasioni ma i padroni di casa non sono da meno portando avanti la loro manovra avvolgente: alla mezzora dalla bagarre nell'area rossonera parte un contropiede con Ibra che si rende pericoloso ma è chiuso da Samir: calcio d'angolo dall'altra parte di Calhanoglu su cui le torri bianconere intervengono a spazzare via. La partita è viva ed equilibrata, ci prova Zlatan prima su punizione (deviata dalla barriera di casa), poi con un missile disinnescato da Musso ma prima dell’intervallo è l’Udinese a protestare per un presunto calcio di rigore non dato per fallo di Ibrahimovic su Okaka: Di Bello non ha dubbi, non consulta il Var e fischia la fine di un primo tempo molto intenso.



Al rientro dagli spogliatoi l’Udinese ha subito l’occasione per rimettere la bilancia in equilibrio: Romagnoli commette un dubbio fallo su Pussetto in area di rigore ma per Di Bello non ci sono perplessità ed indica il dischetto. De Paul trasforma infilando Donnarumma per l’1-1. I casalinghi, rivitalizzati dal pareggio, macinano gioco e mostrano un atteggiamento molto più determinato: per questo Pioli butta nella mischia al 56’ Tonali e Diaz, sperando di recuperare maggiore vivacità e aggressività dalla metà campo in su. Proprio l’ex Brescia innesca Calhanoglu che verticalizza per Ibra fermato però dal fuorigioco: al 65’ la punizione del turco non trova fortuna in quanto il centrocampista scivola malamente al momento del tiro. Rebic semina il panico nella difesa di casa ma i suoi tentativi non trovano mai la concretezza necessaria per sbloccare il risultato mentre De Paul prova a colpire a freddo Donnarumma dalla distanza mancando però la porta all’80’. All’83’ è però il solito Ibra a risolvere la contesa da rapace, trovando il gol vittoria in rovesciata spalle alla porta su un pallone vagante in area piccola. Il Milan allunga in classifica e dà un forte segnale al campionato.

