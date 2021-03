Milano Sabato alle 12:30 il Milan scenderà in campo a San Siro per affrontare la Sampdoria in un match fondamentale per non perdere terreno in classifica: dopo la pausa delle Nazionali Pioli è pronto a riaccogliere in gruppo i giocatori convocati e a pensare alla formazione migliore da schierare contro i blucerchiati. I rossoneri rimasti a Milanello si sono ritrovati questa mattina: ritrovo per colazione, poi l'allenamento odierno sempre a ranghi ridotti. Il gruppo, anche oggi integrato da alcuni ragazzi della Primavera, ha proseguito l'allenamento con una parte atletica. Assenti ovviamente i nazionali e i giocatori ancora acciaccati, mentre si è rivisto in gruppo Sandro Tonali, rientrato dall’impegno con l’Under 21. Lavoro a parte, invece, per Mario Mandzukic e Rafael Leao, mentre si attende l’esito dei nuovi test atletici su Alessio Romagnoli: si dovrà attendere ancora almeno un paio di settimane, invece, per il rientro di Davide Calabria.



Rebic

Nella giornata odierna è stato accolto il ricorso del club per la squalifica di Ante Rebic: al croato, espulso contro il Napoli, è stata commutata una giornata di squalifica con una sanzione da 15.000 euro e, dunque, l'attaccante potrà essere schierabile nella sfida di sabato contro la Sampdoria. Il rosso di San Siro è quindi costato al giocatore una sola giornata di squalifica, già scontata nel match del Franchi contro la Fiorentina. Presa con soddisfazione la vittoria del ricorso, ora a Milanello proveranno a recuperare l'ex Eintracht Francoforte in vista della sfida alla vigilia di Pasqua: Rebic ha lavorato a parte sia ieri che oggi, ma potrebbe riuscire a rientrare in tempo per dare man forte al gruppo di Pioli. L'infiammazione all'anca sembra ormai smaltita, di conseguenza ci sono buone chance di vederlo tra i convocati in vista della Sampdoria.

Bennacer

Dopo aver saltato quasi il 60% delle partite di questo campionato, Ismael Bennacer è pronto a rientrare a tutti gli effetti nei titolari del Milan: i problemi muscolari accusati nel corso della stagione sembrano ormai superati e l’algerino ha intenzione di tornare ad essere un punto fermo della squadra a centrocampo, facendo da degno sparring partner a Kessiè. Contro la Fiorentina prima della sosta, Bennacer ha giocato poco più di 30 minuti, mentre con la Sampdoria nel match di sabato, le chance di vederlo dall’inizio sono tante.