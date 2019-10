Milano, 19 ottobre 2019 - Come vede Milan-Lecce in tv e in streaming. La gara, valida per l’ottava giornata della Serie A, si disputerà allo stadio San Siro di Milano domenica sera, 20 ottobre, alle ore 20.45. L’occasione sarà anche ghiotta per vedere all’opera il nuovo Milan di Stefano Pioli, che debutta sulla panchina del Diavolo dopo essere subentrato a Marco Giampaolo prima della sosta per le gare delle nazionali.



Milan-Lecce, una sfida salvezza



Ad oggi Milan-Lecce rappresenta una vera e propria sfida salvezza. I rossoneri finora hanno collezionato nove punti e si trovano a quattro lunghezze dal quarto posto che gli permetterebbe di approdare alla prossima Champions League. La squadra pugliese di Fabio Liverani, invece, è terzultima ma a sole tre lunghezze dai rossoneri.



Milan-Lecce in streaming e diretta tv: ecco dove vederla



Milan-Lecce sarà in diretta esclusiva su Sky Sport Serie A (canale 202) e Sky Calcio 251. Il collegamento inizierà alle 20:00 con il pre partita, analisi e voce di alcuni protagonisti prima dell’inizio del match. Nel Milan Pioli dovrà fare a meno di Calabria e Castillejo, entrambi espulsi durante l’ultima partita contro il Genoa e quindi squalificati. Nel suo 4-3-3 troverà sicuramente spazio Conti in difesa sulla fascia destra, con Musacchio e Romagnoli a protezione di Donnarumma e Theo Hernandez sulla fascia sinistra. La mediana sarà composta da Biglia, Kessie e Paquetà, mentre in avanti al fianco di Piatek ci saranno Suso e Rebic. Panchina, dunque, per Calhanoglu, Leao e Bennacer. Nel Lecce i due esterni di difesa saranno Rispoli e Calderoni, con Lucioni e Rossettini in mezzo. A centrocampo Tachtsidis, Majer e Tabanelli, con Mancosu dietro le punte Falco e Babacar.



Milan-Lecce, le probabili formazioni



MILAN (4-3-3): Donnarumma; Conti, Musacchio, Romagnoli, Theo Hernandez; Kessié, Biglia, Paquetà; Suso, Piatek, Rebic. All. Pioli

LECCE (4-3-1-2): Gabriel; Rispoli, Rossettini, Lucioni, Calderoni; Majer,Tachtsidis, Tabanelli; Mancosu; Falco, Babacar. All. Liverani

L’arbitro di Milan-Lecce: i precedenti con Pasqua

L’arbitro della sfida sarà Pasqua assieme ai guardalinee Santoro e Colarossi, quarto uomo per Serra. Invece al Var e all’Avar rispettivamente Pairetto e Vivenzi.

