Milano, 22 ottobre 2021 - Domani sera il Diavolo torna in campo affrontando il Bologna alle 20:45 allo stadio Renato Dall’Ara e per Stefano Pioli arrivano buone notizie dall’infermeria, almeno per quanto riguarda il reparto offensivo ma le assenze sono ancora tante: "Rispetto alla partita di Porto recuperiamo Conti e Castillejo. Kessie ha avuto una forte influenza e domani sarà fuori. Ante ha provato ma ha ancora dolore alla caviglia dove ha preso la botta con il Verona".



Convivenza



Sia Zlatan Ibrahimovic che Olivier Giroud stanno bene, nonostante non siano ancora in perfette condizioni, e tra i due dovrebbe scattare la staffetta per il match di domani come già avvenuto contro il Porto in Champions League. Pioli deciderà chi partirà titolare solo domani mentre su una possibile convivenza in attacco tra i due (che finora hanno condiviso il campo in occasione della sfida con il Verona sabato scorso) il tecnico emiliano ha spiegato: “Non possiamo partire con tutti e due in campo. Quando saranno nella migliore condizione possibile potrebbe anche succedere. Ibra ha bisogno di giocare e allenarsi. Si allena da una settimana, il minutaggio sarà in crescendo ma devo decidere chi far partire”. Pellegri ha avuto un'infiammazione e non sarà disponibile per il match contro i felsinei e, oltre a lui, si aggiungono le assenze di Kessie e Rebic.



Autocritica



Rientrano tra i disponibili invece Conti e Castillejo: “Non è un periodo difficile, può capitare durante una stagione impegnativa. Abbiamo un organico completo. Chi parte per domani è forte. Abbiamo buoni cambi: da inizio stagione abbiamo sempre fatto bene, tranne col Porto. Quindi mi aspetto che il Milan faccia bene. Anche se perdiamo so che siamo forti. Sono deluso, ma convinto che abbiamo una squadra che sa riprendersi, giocare a calcio e giocare come sa”. Pioli parla poi di Maldini, Leao e Calabria: “Il primo tempo col Verona è stato difficile per tutti, Daniel sta crescendo e si farà trovare pronto. Non essendoci Rebic non credo che Rafael Leao giocherà dietro la punta: dobbiamo pensare a fare bene domani sera. La prestazione sarà importante. Calabria gioca se sta bene. Come tutti. È intelligente, può giocare a sinistra, ma lo tengo a destra se posso. Ho visto bene Samu Castillejo, ma ho visto tutti bene. È disponibile è candidato a giocare, come tutti”.

Sul Bologna il mister rossonero commenta: “Sta bene e ha avuto tutta la settimana per preparare la partita. Dobbiamo rimanere concentrati in entrambe le fasi. Siamo preparati a entrambi gli atteggiamenti possibili del Bologna. Dobbiamo essere bravi a farli muovere”. Sulla partita di Champions contro il Porto il tecnico emiliano spiega: “Sono errori che servono per crescere. Sappiamo cosa possiamo fare, abbiamo fatto bene e domani cresceremo ancora. Sono state 48 ore abituali dopo la partita dove abbiamo valutato le cose positive e negative: ora siamo concentrati su domani. Abbiamo 3 partite importanti di campionato. Sicuramente abbiamo capito gli errori. Siamo consapevoli che in due situazioni siamo stati mediocri, abbiamo concesso troppe palle perse e poi siamo stati poco compatti dietro. Abbiamo lavorato e capito cosa non ha funzionato”. E proprio sulla differenza di approccio tra serie A ed Europa Pioli avverte: “Non pensiamo di scansarci in Champions e pensare al campionato. È meglio intraprendere un viaggio impossibile che non partire, daremo sempre il massimo”. Infine, Pioli ha parlato del traguardo delle 100 panchine: “Sono concentrato su domani, non sapevo di questo traguardo. È normale che sia bello essere qui, mi sento bene con tutti e sto bene con tutti. Dobbiamo pensare al presente; si parla tanto del futuro, tanto del campionato, tanto della Champions: dobbiamo pensare a far bene domani. La stagione è ancora molto lunga e noi dobbiamo avere nella continuità il nostro punto di forza. Mi è rimasto in mente l'esordio a San Siro, ma credo che ancora. il ricordo più bello deve ancora venire".



Probabili formazioni



Rientrano Conti e Castillejo, che potrebbe giocare. Davanti dovrebbe essere confermata la staffetta Giroud-Ibrahimovic. Ancora fuori Bonifazi e Kingsley, Mihajlovic recupera Schouten,

davanti Barrow e Soriano dovrebbero assistere Arnautovic.



BOLOGNA (3-4-2-1): Skorupski; Soumaoro, Binks, Theate; De Silvestri, Medel, Svanberg, Hickey; Soriano, Barrow; Arnautovic.

MILAN (4-2-3-1): Tatarusanu; Calabria, Kjaer, Tomori, Ballo-Touré; Tonali, Bennacer; Saelemaekers, Krunic, Leao; Ibrahimovic.



Dove vederla



L'anticipo serale della 9ª giornata di Serie A, sarà trasmesso in diretta streaming da DAZN e sarà visibile per i suoi utenti anche sulle smart tv di ultima generazione compatibili con la app, e, sempre grazie all'applicazione, su tutti i televisori collegati ad una console PlayStation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S), al TIMVISION BOX o ad un dispositivo Google Chromecast o Amazon Fire TV Stick.

La sfida sarà inoltre trasmessa in diretta televisiva da Sky e andrà in onda sui canali Sky Sport Uno (numero 201 del satellite, numero 472 e 482 del digitale terrestre), Sky Sport Calcio (numero 202 e 249 del satellite, numero 473 e 483 del digitale terrestre) e Sky Sport (numero 251 del satellite).