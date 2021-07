Centrocampo al centro dell’attenzione del calciomercato rossonero: in primis c’è la questione del rinnovo di contratto di Franck Kessié che deve essere assolutamente risolta ha stretto giro perché il Milan non ha nessuna intenzione di ritrovarsi nella stessa situazione che ha portato via Gigio Donnarumma e Hakan Calhanoglu a parametro zero senza incassare nulla. Oltre alla questione economica, il Diavolo vuole blindare l’ivoriano per una questione puramente tattica, essendo uno dei punti di riferimento dell’undici tipo di Stefano Pioli.

Mediana

Oltre al rinnovo di Kessié il club deve sostituire Soualiho Meité, tornato al Torino dopo l’esperienza di sei mesi con la maglia del Diavolo, senza contare l’ormai lunghissima trattativa con il Brescia per il riscatto di Sandro Tonali: per abbassare la parte cash, il Milan ha inserito Giacomo Olzer, giocatore della Primavera rossonera, nella trattativa per portare Tonali a Milanello a titolo definitivo. Il giovane trequartista andrà dunque al Brescia a titolo definitivo, ma il Diavolo dovrebbe inserire nell'accordo il diritto di recompra: la volontà di Tonali è quella di rimanere al Milan anche nella stagione che sta per iniziare, puntando a giocare la Champions League. Milan e Brescia si stanno accordando sulla base di 10 milioni di euro più il prestito di Olzer in favore delle Rondinelle: l’operazione complessivamente comporta un esborso di 20 milioni cash più il giovane Primavera che farebbe esperienza in Serie B mentre lo scorso anno Maldini si era accordato con Massimo Cellino, presidente del Brescia, per concludere l’operazione a 35 milioni e l’ufficialità dovrebbe arrivare nei prossimi giorni. Il nome più forte e probabile per rafforzare la mediana è quello di Tiemoué Bakayoko: il francese è tornato al Chelsea dopo l’esperienza al Napoli ma non ha intenzione di rimanere nel club londinese. L’intenzione dei Blues è quella di rinnovare il contratto di Bakayoko, unilateralmente, come fatto con Olivier Giroud, in modo tale da prolungare la scadenza al 2023 (attualmente l’accordo che lega il giocatore al Chelsea scade nel 2022) e poter incassare di più da un’eventuale cessione. Il Diavolo è interessato a prendere il giocatore in prestito con diritto di riscatto e solo nel caso di un buon compromesso, i rossoneri accetterebbero l’obbligo di riscatto.

Terzini

Oltre alla mediana, il Milan necessita di arricchire anche il reparto terzini: a destra il titolare sarà Davide Calabria ma i rossoneri vogliono un'alternativa all'altezza e i nomi caldi sono principalmente due, cioè Diogo Dalot e Alvaro Odriozola. Il club vorrebbe trattenere il portoghese dopo il prestito dell'ultima stagione, ma il Manchester United sempre più orientato a monetizzare dalla sua eventuale cessione e quindi per il momento non apre al prestito con diritto di riscatto, formula che sarebbe perfetta per il Milan. Dalot, dal canto suo, resterebbe volentieri in rossonero ma per la trattativa è in stand-by al momento. La seconda scelta è invece Alvaro Odriozola, terzino destro che il Real Madrid che sembra ben disposto a cedere anche in prestito. L'asse tra il Milan e i Blancos è molto caldo visto che i due club hanno già chiuso il ritorno a Milanello di Brahim Diaz (manca solo l'annuncio) e stanno parlando anche di Luka Jovic. Tra i tanti nomi che circolano nelle ultime ore in casa rossonera, inoltre, c’è anche quello di Patrik Schick, protagonista con la Repubblica Ceca a Euro 2020: con il Bayer Leverkusen ci sono già stati contatti e la pista non è da escludere a priori: il giovane calciatore è infatti perfetto per la filosofia rossonera, conoscendo già la serie A e con uno stipendio che rientra nei parametri con il club tedesco che, ad oggi, chiede 40 milioni di euro per il suo trasferimento.

Il ritiro

Giovedì prossimo è in programma il raduno della squadra rossonera a Milanello, ma saranno diversi i giocatori che non saranno presenti: tra questi, ci sono anche Zlatan Ibrahimovic, Davide Calabria e Ismael Bennacer, che non saranno subito a disposizione di Stefano Pioli. I tre stanno infatti ancora recuperando dai rispettivi interventi chirurgici. I giocatori dovranno presentarsi nel centro sportivo di Carnago entro l’ora di pranzo, mentre il primo allenamento si svolgerà nel pomeriggio: prima della seduta ci sarà la conferenza stampa di Stefano Pioli mentre sono attesi a Milanello anche i dirigenti Scaroni, Gazidis, Maldini e Massara.