Milano, 26 giugno 2021 – Nel giorno del compleanno dell’icona rossonera Paolo Maldini, il Milan continua le trattative di un mercato che, anche se aprirà ufficialmente il primo luglio, è già entrato nel vivo in via Aldo Rossi.

Castillejo

Negli ultimi giorni sono forti le voci che vogliono il Milan interessato a Mohamed Daramy, 19enne attaccante esterno di proprietà del Copenhagen e in attesa di novità sul danese Maldini e Massara puntano a chiudere per la prossima settimana il riscatto di Tonali. Al centro dell’interesse del club c’è anche il futuro di Samu Castillejo: nel suo ruolo è già forte la presenza di Saelemaekers e non è certo un mister che l'attacco rossonero verrà rinnovato con l'acquisto di un altro esterno destro. Lo spagnolo, dunque, rischia non trovare spazi importanti per contribuire alla causa rossonera e per questo motivo Samu potrebbe tornare a giocare in Liga: per lui c'è un'offerta del Betis Siviglia. Qualora Castillejo salutasse Milanello la dirigenza è pronta a trovare un’alternativa e tra i nomi in lizza c’è anche quello di Under: il turco del Leicester City, in prestito dalla Roma, piace molto al Diavolo e potrebbe essere la pedina giusta sulla destra, e per lui il Milan sta valutando le modalità di un eventuale accordo con la Roma.

Cercasi terzini

Le certezze del Milan sono ad oggi Davide Calabria a destra e Theo Hernandez a sinistra: la coppia di terzini titolari, nella stagione 2020/2021 ha contribuito alla buona stagione milanista con 10 gol e 10 assist ma ora servono alternative valide. L’idea del Milan è quella di avere 4 terzini per affrontare al meglio il doppio impegno Serie A e Champions quindi, dopo aver ceduto Diego Laxalt alla Dinamo Mosca, e con Andrea Conti sul mercato, i rossoneri cercheranno il doppio colpo, uno sulla destra e uno sulla sinistra. La prima scelta si chiama Diogo Dalot: il club vuole tenerlo in rosa dopo l’ottimo finale di stagione che il portoghese ha disputato ma il Manchester United, che detiene il cartellino del giocatore, nei giorni scorsi pare aver aperto alla possibilità di un ulteriore prestito. Qualora non si dovesse giungere a un accordo con il club inglese, il Milan virerebbe, per la fascia destra, su Alvaro Odriozola, classe 1995 del Real Madrid. A sinistra invece, il preferito resta Junior Firpo del Barcellona: il 25enne blaugrana vuole giocare di più dato che in Spagna è chiuso da Jordi Alba e a Milano troverebbe comunque come titolare Theo Hernandez, ma spera di potersi ritagliare il giusto spazio dato che il Diavolo affronterà al meglio anche la Champions League.



Giroud

Dopo l'ufficialità dell'acquisto di Fikayo Tomori, arrivato definitivamente al Milan per 28 milioni di euro, non sono di certo terminate le trattative tra il Milan e il Chelsea: gli uomini di mercato rossoneri stanno cercando di capire se sia fattibile portare da Londra a Milano un intero quartetto di proprietà dei Blues. Oltre a Tomori, si tratta di Giroud, Bakayoko e Ziyech. Per il primo c'è accordo sul contratto (biennale da 3,5 milioni di euro) e si aspetta che il suo entourage lo liberi a zero dal club inglese, per il secondo si attende la fumata bianca al trasferimento assecondando il desiderio del calciatore di tornare, sul terzo c'è da trattare un acquisto oneroso che il Milan, però, vorrebbe ammortizzare con un prestito e diritto. Maldini e Massara, inoltre stanno cercando di sfruttare al massimo anche i buoni rapporti con il Real Madrid per chiudere con un prestito e diritto di riscatto il ritorno al Milan di Brahim Diaz: il centrocampista offensivo spagnolo, però, non è l'unico che potrebbe fare lo stesso percorso con la stessa formula, infatti anche Luka Jovic potrebbe essere una buona alternativa nel caso l’affare Giroud non andasse a buon fine. Sulla carta, per affiancare Ibrahimovic, la lista di Maldini è piena di profili ma quello di Kaio Jorge, gioiellino del Santos, sembra prendere piede: ll’interessamento del Milan per il 19enne brasiliano è concreto e nei giorni scorsi c’è stato un incontro con gli intermediari del ragazzo, i quali hanno esposto ai dirigenti milanisti le cifre dell’eventuale operazione. Kaio Jorge ha un contratto fino al 31 dicembre con il Santos, che non vuole perderlo a costo zero: la richiesta per il cartellino è di 10 milioni, altrettanti ne serviranno per le commissioni agli agenti. Maldini e Massara devono quindi valutare pro e contro di un investimento importante su un classe 2002 che piace anche a Juventus e Napoli.