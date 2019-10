Carnago (Varese), 19 ottobre 2019 - Stefano Pioli continua silenziosamente a studiare il suo Milan. Ma a trentasei ore dal suo ritorno a San Siro (questa volta sulla panchina rossonera) non ha sciolto tutti i dubbi. Che, va sottolineato, riguardano principalmente l’attacco. Il nuovo alllenatore ha sostituito Marco Giampaolo da poco più di una settimana ma, viste le tante assenze per gli impegni con le varie rappresentative, solo da giovedì ha cominciato a lavorare col gruppo al completo. L’unica certezza, così pare, riguarda il modulo che il tecnico emiliano sembrerebbe intenzionato ad adottare sin dalla sfida contro il Lecce, ovvero il 4-3-3. Da giorni si sussurra di un probabilissimo rilancio di Paquetà, ma l’allenatore,per trovare la formula giusta, sarà chiamato a fare una scelta probabilmente tra Leao e Rebic, perché difficilmente rinuncerà a Piatek al centro del tridente e Suso sulla destra.

Sia chiaro : intoccabili o titolarissimi non sembrano essercene, se è vero che anche ieri Pioli si è divertito a mischiare le carte in allenamento. Ma il clamoroso rilancio del croato ed una altrettanto clamorosa esclusione del brasiiano sembrano da cui il tecnico vorrebbe ripartire. Se da una parte è vero che il brasiliano sta dimostrando di avere grandi numeri in allenamento, è pur vero che nessuno vuole correre il rischio di “perdersi“ per strada Piatek. Il quale non segna su azione da 121 giorni (fra campionato e coppa), ed è in un momento difficile. Però domani sera c’è il Lecce, formazione cui il polacco rifilò addirittura quattro reti in trentasette minuti al suo esordio nel Belpaese, ovvero l’11 agosto del 2018 (Coppa Italia). Insommma, anche motivi scaramantici alla base di una probabile conferma del “pistolero“ rossonero. Resta da capire chi dovrebbe affiancare Piatek al centro del tridente milanista: molti ripuntano ancora su Suso, che dovrebbe ripartire subito sulla destra. Come detto a sinistra ci sono invece tre giocatori per una maglia, con Rebic favorito su Leao e Calhanoglu.

Per quanto riguarda il resto della formazione, dovrebbe esserci spazio a destra per Conti al posto dello squalificato Calabria, con Romagnoli e Musacchio al centro e Theo Hernandez confermato a sinistra. In mediana, invece, spazio dal primo minuto il trio composto da Kessie, Biglia e Paquetà . Scelte di formazione a parte, sarà decisivo per l’allenatore partire con il piede giusto dopo l’accoglienza molto critica da parte dei tifosi rossoneri nei giorni dell’annuncio ufficiale. I social non sono stati teneri, ma i supporter stanno comunque concedendo un’apertura di credito significativa al successore di Giampaolo: sono già 50.000 i tifosi attesi a San Siro per la partita con i salentini. Affluenza significativa per un posticipo serale nella seconda metà di ottobre.