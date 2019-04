Milano, 29 aprile 2019 - «Stiamo facendo fare figuracce ad una squadra storica e il primo responsabile sono io». Gattuso analizza la sconfitta col Torino senza fare drammi, e ritenendo la prestazione in casa dei granata sufficiente, almeno prima del rigore di Belotti. «La squadra ha fatto quello che doveva e abbiamo pagato un episodio. Facciamo fatica ma qualche pericolo l’avevamo creato». L’allenatore rossonero sapeva che sul campo del Torino sarebbe stata una battaglia complicata. In primis per la classifica, perché proprio la squadra di Mazzarri, con il successo di ieri, ha agganciato il Milan a quota 56.

Ma la missione più complicata, per i rossoneri, era ritrovare la propria identità, l’anima che il suo allenatore aveva detto di non vedere più nei suoi giocatori alla vigilia del match. In casa granata non sono servite né le soluzioni tattiche, che non hanno reso come Gattuso sperava; né tantomeno la strategia mentale usata dal tecnico per spronare la squadra. A Torino finisce nel peggiore dei modi: sconfitta, crollo di nervi e cascata di cartellini. Cinque ammoniti tra i rossoneri ed espulsione per Romagnoli all’81.

Ma anche nel 4-3-3 iniziale le scelte dei titolari non funzionano: disattesa la speranza che il cuore rossonero di Cutrone potesse fare la differenza in un gruppo che sembra aver perso del tutto la propria identità: la punta classe ’98 fatica per tutto il match, ben contenuto dalla linea difensiva granata e poco servito dai compagni. Dentro anche Conti dal primo minuto, a causa dell’infortunio subito da Calabria in Coppa Italia, che gli consentirà di rientrare nella prossima stagione. Anche quella del terzino ex Atalanta, che nel pre partita aveva parlato di dimostrazioni nei confronti di Gattuso e di troppi match point sprecati nell’ultimo periodo, non è stata una prestazione all’altezza; soprattutto contro un Ansaldi incontenibile sulla fascia. Il Milan non regge l’urto e sembra non avere le forze per far fronte ad una crisi.

Nemmeno il rientro di Paquetà, sistemata la distorsione alla caviglia, dà una scossa. “Va tutto bene, mi sento recuperato”, aveva rassicurato il centrocampista ad una manciata di minuti dal fischio d’inizio. Il brasiliano in effetti gioca una partita più che sufficiente, tiene bene sulla mediana con Bakayoko e Kessie e si fa vedere con qualche buona giocata in chiave offensiva. Ma l'ex falmengo al 16’ è già ammonito e Gattuso preferisce non rischiare che rimedi il secondo cartellino. Così, dopo il vantaggio di Belotti su rigore, l’allenatore rossonero aggiunge Piatek, cambia il 4-3-3 in 4-4-2 e toglie proprio il numero 39. Ma il Torino controlla bene ogni zona di campo e i rossoneri tornano con zero punti da questa insidiosa trasferta. La sconfitta, per gli undici di Gattuso, chiude malissimo una settimana iniziata con l’1-1 di Parma e passata attraverso l’eliminazione in semifinale di Coppa Italia contro la Lazio. «Eravamo abituati a saper soffrire - ha continuato Gattuso – nelle ultime otto partite questo è cambiato. È una squadra che fa fatica a reagire anche in allenamento». Una sconfitta che pesa in classifica, ma soprattutto sul morale, ora inevitabilmente più a terra.