Milano, 26 settembre 2018 - Il Milan c’è, la sua difesa no. Sembra passata un’eternità da quando Gattuso, allora alla guida del Pisa, veniva elogiato per la sua solidità difensiva, ligio all’imperativo «primo non prenderle». Era la stagione 2016/2017 e oggi, a distanza di poco più di un anno e mezzo, lo scenario è totalmente differente: il suo Milan è infatti tutto tranne che una corazzata in difesa, continua a prendere gol in gare di Serie A ininterrottamente dallo scorso aprile e finisce troppo facilmente sotto pressione. Come se quella fatidica parata di Donnarumma su Milik nel finale di Milan-Napoli 0-0 dello scorso 15 aprile, oltre ad aver chiuso virtualmente il discorso Scudetto per i partenopei, dall’altra avesse aperto un vero e proprio girone dantesco di punizione per il Diavolo. Da lì, infatti, dieci gare sempre con gol subiti e contro avversari quasi tutti non di primissima fascia: Torino, Benevento, Bologna, Verona, Atalanta e Fiorentina nella passata stagione; Napoli, Roma, Cagliari e ancora Atalanta in questa. Un campanello d’allarme che non permette ai rossoneri di dormire sonni tranquilli, visto che così viene meno anche l’ottimo lavoro finora mostrato in fase offensiva (già sette le reti realizzate, tante quante quelle subite). «Ci vorrà tempo per crescere, speriamo di farlo nel minore tempo possibile - ha precisato Paolo Maldini, ospite della cerimonia di consegna dei Fifa Best Awards - ci manca qualche giocatore e un salto di mentalità». L’obiettivo rimane la Champions League: «Ci crediamo, abbiamo la possibilità di arrivarci. Le partite come quelle contro l’Atalanta succedono a tutte le squadre».

Champions che, però, dista già cinque punti; un divario ampiamente colmabile, visto oltretutto che c’è da recuperare anche la sfida contro il Genoa, ma a preoccupare è la tenuta della difesa: troppi i sette gol subiti in quattro partite, urge che il tecnico trovi subito una soluzione trovando alternative alla coppia Romagnoli-Musacchio, magari con l’inserimento di Caldara. Motivo per il quale la sfida di domani sera contro l’Empoli, quella di domenica a Reggio Emilia contro il Sassuolo e la successiva in casa contro il Chievo rivestono un’importanza strategica. I 12 precedenti al Castellani sorridono al Milan, che ha ottenuto sei pareggi e sei successi in terra toscana, ma il tecnico calabrese non sembra propenso a grandi stravolgimenti: in campo andranno i fedelissimi, l’unico cambio potrebbe riguardare quello tra Rodriguez e Laxalt a sinistra, mentre sull’altra fascia ballottaggio tra Abate e Calabria, che ieri aveva però smaltito la febbre. Cutrone dovrebbe essere convocato, dato che ieri si è allenato con la squadra.

Intanto è sempre più vicino il ritorno al Milan di Umberto Gandini, pronto a lasciare la sua carica di ad della Roma per affiancare Gazidis. In settimana i due si incontreranno negli uffici londinesi di Elliott per definire la strategia da mantenere nei confronti della Uefa: perché la nuova vita rossonera di Gandini partirà proprio da qui, in attesa che il Tas di Losanna depositi le motivazioni che hanno portato all’annullamento della sentenza della Camera Giudicante che aveva escluso il Milan dalle Coppe Europee. Il tutto mentre il club compie un ulteriore passo nella direzione della stabilità finanziaria con il rimborso delle due obbligazioni che aveva emesso, per un totale di 120 milioni circa, a suo tempo sulla borsa di Vienna. Rimborso effettuato grazie a un’iniezione di liquidità di Elliott: il Milan, oggi, non ha più debiti finanziari.