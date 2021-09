Domenica a San Siro alle 18 il Milan riceve la Lazio. Pioli ha le idee chiare per quanto riguarda l’undici titolare da schierare contro i biancocelesti, eccezion fatta per un unico dubbio.

Florenzi o Saelemaekers?

Il ballottaggio tra l’ex Roma e il belga resterà fino a poche ore dall'inizio della partita, ma potrebbe prendere una via definitiva già dall'allenamento di rifinitura di domani. Il nuovo arrivato sicuramente sta scalpitando e punta a guadagnare quel posto da titolare che equivarrebbe ad un esordio dal primo minuto con la maglia del Milan contro la squadra che da sempre per lui ha significato derby. Il rientro tardivo dalla Nazionale di Saelemaekers porterebbe l'ex terzino della Roma ad una maglia da titolare come trequartista di destra, ma Pioli non vorrebbe privarsi del giocatore cardine di questa squadra, in grado di garantire il giusto equilibrio tra difesa e attacco. Inoltre, il belga arriva da un'ottima esperienza con la propria selezione, che è iniziata con un debutto e che è terminata con un gol ed un assist. Per quanto riguarda Florenzi, invece, il giocatore vuole mettersi subito in mostra e dimostrare le sue qualità ai rossoneri: ora la scelta sarà solo ed esclusivamente di Pioli, che potrebbe decidere di affidarsi all’adrenalina e alla carica di un romanista quando gioca contro la Lazio per provare a sconfiggere i biancocelesti.

Ibrahimovic e Rebic

Passando al reparto offensivo, Zlatan Ibrahimovic è ormai pienamente recuperato e farà certamente parte dei convocati di Stefano Pioli per il match a San Siro. Lo svedese si sta allenando ormai da oltre una settimana in gruppo, ma dopo quattro mesi di stop forzato non potrà sicuramente essere al 100% della forma: per questo motivo, il tecnico milanista deve ancora decidere quando e quanto schierare Ibra nel corso della partita contro la Lazio. Zlatan è carico e ha una voglia matta di giocare, considerato che non un campo da calcio per una partita ufficiale dallo scorso 9 maggio. Vista la condizione non perfetta dello svedese, Pioli sta ipotizzando una staffetta con Ante Rebic, da valutare soltanto chi dei due partirà dal primo minuto: Ibra potrebbe essere buttato nella mischia a gara in corso, come jolly da utilizzare per sparigliare le carte in tavola quando le squadre saranno più stanche e la differenza di condizione fisica sarà meno evidente.

Romagnoli

L'altra grande novità possibile per la sfida contro i biancocelesti è invece rappresentata da Alessio Romagnoli: il capitano, infatti, potrebbe essere titolare in coppia con Tomori. Visti i viaggi con la Nazionale, infatti, Simon Kjaer potrebbe prendersi un turno di riposo, lo stesso discorso valido per Saelemaekers, felice per aver segnato il primo gol con la maglia del Belgio ma è anche un po’ stanco.

Biglietti Champions

Dopo le proteste veementi dei tifosi rossoneri circa i prezzi dei biglietti per le sfide del Diavolo in Champions League, il club rossonero ha deciso di fare un passo indietro rivedendo le tariffe verso il basso. La curva, ad esempio, è passata da 199 euro a 54, registrando un ribasso del 54,62%. Bisogna ricordare che questa è soltanto la fase 1, vale a dire quella riservata agli abbonati della stagione 2019-2020. Le due fasi successive riceveranno un leggero ritocco verso l'alto, ma non si discosteranno di molto dai prezzi attuali. Intanto il dato sulla vendita dei biglietti per la partita contro la Lazio, è incoraggiante: si vedrà probabilmente un San Siro tutto esaurito vista la capienza del 50%. Dei 37 mila posti a disposizione, infatti, ne sono stati già prenotati 34 mila.