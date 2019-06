Milano, 22 giugno 2019 - Ora è tempo di mettere in moto il Diavolo. Con l’annuncio di ieri della nomina di Frederic Massara a direttore sportivo, il Milan è al completo. Il nuovo ds, che di fatto è già operativo da diverse settimane, sarà ufficialmente in carica dal 1 luglio: «Siamo molto felici di accogliere Frederic nel nostro team di lavoro - ha sentenziato il direttore tecnico, Paolo Maldini - grazie alla sua preparazione, serietà e professionalità sarà un valore aggiunto per il Milan e sarà funzionale alle strategie da intraprendere nel nostro percorso di crescita». Massara, che sarà il ds solo della prima squadra, riporterà direttamente a Maldini, il cui ruolo all’interno della ricostruzione del nuovo Milan diventa più decisivo.

Massara ha già ricoperto il ruolo di ds nella Roma nel 2016 prima di iniziare una nuova avventura, dall’agosto 2017 al marzo 2018, nell’area tecnica del Jiangsu Suning. Nel giugno 2018 è tornato alla Roma nella veste di coordinatore dell’area tecnica, per poi ricoprire nuovamente il ruolo di ds. Al fianco dell’attività dirigenziale, avanza comunque quella sul mercato. Dopo aver visto sfumare Sensi, ormai ad un passo dall’Inter, il Milan attende di capire come andrà a finire la questione Veretout: la Roma incontrerà lunedì Giuffredi, agente del centrocampista della Fiorentina, già passato a CasaMilan. I rossoneri si sono fermati a causa della richiesta della Fiorentina di 25 milioni, considerata troppo alta per un giocatore non più giovanissimo.

A Casa Milan ieri si è visto anche l’agente di Cutrone, Orgnoni. Tante le squadre interessate all’attaccante, valutato 25 milioni dai rossoneri, tra cui il Torino che ha ribadito il gradimento all’agente nei giorni scorsi. L’incontro non ha portato a molto e le parti di riaggiorneranno la prossima settimana. In sede si è visto anche il papà di Stefan Simic e il procuratore del difensore, Milan Martinovic. Sul piatto tre proposte: il giocatore e lascerà Milano. Da via Aldo Rossi è passato anche Alessandro Lucci, agente di Suso e Calabria, già passato diverse volte in settimana: lo spagnolo pare destinato a restare in rossonero, vista anche la scarsità di offerte arrivate: l’idea di Giampaolo è farne un trequartista, nelle prossime settimane è probabile che ci saranno altri incontri tra il Milan e il suo agente perché c’è da risolvere la questione della clausola rescissoria da 40 milioni di euro inserita nell’attuale contratto. Con l’eventuale rinnovo, il club potrebbe togliere la clausola oppure inserirne una più alta, mentre per il giocatore ci sarebbe un aumento dell’ingaggio. INFINE il viaggio a Madrid di Boban e Maldini: una bella chiacchierata su diversi giocatori del Real che possono lasciare il club spagnolo. Isco e Asensio, però, al momento sono profili da escludere. Più probabile che il Diavolo possa provare ad affondare il colpo per Ceballos e Kovacic: su quest’ultimo Boban si starebbe muovendo in prima persona. I rossoneri sono pronti ad offrire al centrocampista croato un contratto da 4 milioni di euro a stagione. Il Real Madrid vorrebbe ricavare circa 50 milioni dalla sua cessione a titolo definitivo. Proprio per questo Gazidis e Boban sono volati a Londra per chiedere al fondo Elliott se può essere ritoccato il budget per il mercato estivo, passando da 80 a 100 milioni di euro.