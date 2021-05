Milano - Stasera (alle 20.45, diretta su Sky Sport) il Milan può conquistare ufficialmente un pass per la prossima Champions League: basterà infatti battere il Cagliari a San Siro per avere la matematica dalla propria parte. I rossoneri non devono guardare i risultati di nessuno, devono solo battere i rossoblù: la vittoria dell'Atalanta sul Genoa ha scongiurato la combinazione di risultati che avrebbe sfavorito i rossoneri in caso di classifica avulsa (78 punti insieme ad Atalanta e Juve, con il Napoli a 79).

In campo senza Ibra

Matteo Gabbia non è stato convocato da mister Pioli per il match contro il Cagliari per una lesione del muscolo retto femorale destro ma il tecnico emiliano recupera invece Saelemaekers, che ha scontato il turno di squalifica e torna dal 1'. Per il resto è confermata la formazione che ha affondato il Toro nel turno infrasettimanale: ovviamente assente Ibra, che ha anche rinunciato agli Europei per farsi trovare pronto per la ripartenza in rossonero. Pioli in conferenza stampa ha commentato: "Sono felice che Ibra non debba operarsi al crociato, si tratta di una terapia conservativa che dovrebbe permettere a Zlatan di tornare per la prossima stagione al cento per cento e dare il contributo che solo lui sa dare". Per sostituirlo contro il Cagliari il favorito è Ante Rebic. "La casa del Milan è l'Europa che conta, è la storia del nostro club che testimonia questa realtà. Manchiamo da troppo tempo, questo fa salire attesa e aspettative ed è giusto così. Sappiamo di aver lavorato bene e di aver preparato bene la partita: le difficoltà ci saranno, dovremo essere pronti mentalmente. Siamo preparati per combattere contro un avversario che farà la sua partita con fisicità, giocatori offensivi forti, pericolosi sulle palle inattive ma abbiamo lavorato tanto e curato tutti i particolari. I cambi potranno essere determinanti, questa è la terza partita in otto giorni, ma so che chiunque scenderà in campo darà il meglio per la squadra. Facile dare i meriti a chi gioca di più, ma è anche chi gioca di meno che va lodato: Dalot, per esempio, è un giocatore forte, che sta crescendo. A Leao ho fatto i complimenti per l'assist a Rebic, qualche tempo fa l'avrebbe interpretata diversamente, invece ha dimostrato maturità. C'è tanto in quel gesto, non solamente tecnico. C'è spirito di comunione, maturità e su questo dobbiamo assolutamente insistere", le parole di Pioli alla viglia del match.

Il nodo Donnarumma

Riuscire a centrare il traguardo Champions ha un valore fondamentale non solo sul piano sportivo ma anche economico e potrebbe essere un valido aiuto nell’affaire Donnarumma: il portiere, che questa sera festeggerà le 250 presenze in rossonero, ha sempre espresso il suo desiderio di rinnovare con il Milan e la partecipazione alla massima competizione europea per club potrebbe dare l'accelerata decisiva alla trattativa per il prolungamento del contratto. Come confermato giorni fa dal dt Paolo Maldini ogni discorso relativo ai rinnovi di contratti è stato bloccato fino alla fine del campionato: la distanza da domanda e offerta è sempre di due milioni di euro, ma si potrebbe trovare un punto di incontro, magari con un biennale con una clausola.

Probabili formazioni

MILAN (4-2-3-1): Donnarumma; Calabria, Kjaer, Tomori, Theo Hernandez; Kessie, Bennacer; Saelemaekers, Brahim Diaz, Calhanoglu; Rebic. All. Pioli.

CAGLIARI (3-5-2): Cragno; Ceppitelli, Godin, Carboni; Zappa, Nandez, Marin, Lykogiannis, Nainggolan; Joao Pedro, Pavoletti. All. Semplici.