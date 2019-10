Milano, 18 ottobre 2019 - Un posto per due . È lì, nel cuore del centrocampo, che potrebbe avvenire il primo, radicale, cambio tra la gestione Giampaolo e quella di Pioli. Perché se è vero che con il primo il regista titolare è stato Biglia, è pur vero che Bennacer ha iniziato nelle retrovie per una preparazione ritardata e una mancanza di conoscenza dei meccanismi di gioco dell’ex tecnico della Sampdoria.

Anche se, poi, contro Brescia e Torino il titolare è stato proprio Bennacer, che quindi sul lungo periodo potrebbe scavalcare il primo nelle scelte di Pioli. Un’impresa che appare ardua, visto che l’ex tecnico di Inter e Lazio ha sempre visto nell’argentino il suo alter ego in campo: fu lui a dargli la fascia di capitano ai tempi dell’avventura nella Capitale e fu lui a caldeggiarne l’acquisto quando si sedette sulla sponda nerazzurra della Milano calcistica, operazione di calciomercato mai andata in porto. La sfida tra Bennacer e Biglia, però, potrebbe anche rivelarsi positiva per tutto il gioco del Milan: quello che è mancato l’anno scorso, in fin dei conti, è stata proprio una sana rivalità tra chi era titolare e chi si coccolava tranquillo in panchina, conscio del fatto che mai avrebbe potuto giocare se non in casi eccezionali (per conoscenza chiedere ai vari Bertolacci, Montolivo e José Mauri).

Oggi le cose sono cambiate e, almeno in mediana, la varietà c’è; basti pensare che, ad oggi, nell’ipotetico undici titolare di Pioli potrebbero rimanere fuori i vari Borini, Bonaventura, Krunic Bennacer e Calhanoglu, questi ultimi due probabili titolari in qualsiasi altra squadra. Ieri, però, a prendersi la scena è stato indirettamente Elliott. Il fondo proprietario del Milan non ha rilasciato dichiarazioni ufficiali e non si è esposto nemmeno in prima persona sulle le anticipazioni circa la chiusura del bilancio al 30 giugno da -146 milioni di euro. Quello che filtra, però, è che non c’è ansia né preoccupazione da parte del club per il debito accumulato, un record che supera anche il precedente -135 milioni maturato al termine della gestione FassoneMirabelli.

Questo nuovo debito è visto come una tappa del percorso di crescita che sta portando avanti l’azionista, dove non si prevedono risultati nell’immediato ma a lungo termine. Far emergere subito le criticità del bilancio è pratica diffusa in finanza, dove si parla di ripulitura del bilancio; nel dettaglio, si tratta di scaricare tutte le spese, anche quelle preventivate per il futuro, su un’unica annata sportiva. In questo modo si può ripartire da zero pianificando le stagioni successive. Il perché si sia arrivati a questo -146 milioni di euro è presto detto: Elliott ha effettuato investimenti per migliorare il club, avendo immesso denaro per 265 milioni di euro. Spese che sono dedicate non solo alla rosa ma anche alle infrastrutture. Come ad esempio il rimodernamento di Milanello, la nuova sala stampa, i lavori al Vismara e molto altro. Di certo le voci che più incidono in questo bilancio sono gli acquisti di Piatek e Paquetà, avvenuti a gennaio 2019 per un esborso totale superiore ai 70 milioni di euro. Acquisti, però, visti nell’ottica di miglioramento della rosa e, quindi, di prospettiva. Senza dimenticare i contratti di quei giocatori ereditati dalle vecchie gestioni che pesano enormemente a bilancio (i 10 milioni netti per i tre portieri, ad esempio, ma non solo). A fine mese ci sarà la consueta assemblea dei soci, tra il 27 e il 30 ottobre, dove verrà definito e chiarito il tutto.

Ieri è stata anche la giornata di Franck Kessie, che ai microfoni dei colleghi di Sportmediaset è tornato a parlare dell’esonero di Giampaolo: «Abbiamo saputo la notizia mentre ero in nazionale - ricorda - ha dato un sistema di gioco, ma per fare ciò che voleva l’allenatore serviva un po’ di tempo. Quando indossi la maglia del Milan, però, di tempo non ce n’è, perché c’è pressione. Mi dispiace per lui».