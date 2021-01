Milano, 3 gennaio 2021 – I rossoneri fanno visita al “Vigorito” di Benevento per provare ad inaugurare l’anno nuovo in vetta: missione compiuta e 2-0 rifilato a Inzaghi.



MILAN (4-2-3-1)

Donnarumma 6,5 Reattivo su Letizia, Insigne e Lapadula, certe parate ormai fanno parte del suo Dna. Spiazzato sul rigore di Caprari, ringrazia la pessima mira dell’avversario che manda out.

Calabria 6 Di testa sono tutte sue, solito piglio offensivo in fascia destra. Vince tanti contrasti e controlla bene Caprari.

80’ Conti sv.

Kjaer 7 Ritrova il campo dopo l’infortunio e dà la sicurezza e l’esperienza che mancava alla difesa. Fa scudo con il corpo su Moncini. Non è ancora al 100% e Pioli lo vuole preservare.

80’ Kalulu sv.

Romagnoli 6 Hetemaj lo bracca stretto ma con lui si non si passa, ci prova in rovesciata a fine primo tempo. Il capitano fa ripartire l’azione dettando bene i tempi.

Dalot 6 Seconda gara da titolare in serie A per lui, ci prova con il mancino dalla distanza e spazza via all’occorrenza.

Tonali 4,5 Fallo da rosso su Ionita, gamba altissima che va a colpire il moldavo all’altezza del ginocchio. Oltre a lasciare la squadra in 10 non incide sul match fin quando resta in campo.

Kessiè 7 Non sbaglia dagli undici metri infilando Montipò e regala una prova di sostanza soprattutto in fase di contenimento. Partecipa al festival dei pali colpiti.

Brahim Diaz 6,5 Suo il primo tiro del match, mostra subito un giusto approccio ma è costretto a uscire dopo il rosso a Tonali.

33’ Krunic 5,5 Travolge in area Caprari e causa il rigore in favore dei casalinghi che per sua fortuna viene fallito dal numero 17.

Calhanoglu 6 Disegna parabole perfette su punizione e dà il solito apporto fondamentale alla manovra rossonera. Colpisce il palo al 70’.

Rebic 6,5 Si procura il fallo che vale il calcio di rigore subendo fallo da Tuia. Da lui nasce l’azione che porta al raddoppio di Leao.

70’ Castillejo 6 Dà subito movimento alla manovra ospite, combina bene con Calha.

Leao 7 Gol capolavoro a inizio ripresa dopo una prima frazione piuttosto anonima: fa tutto da solo, scarta Montipò sulla sinistra e va a segno da posizione defilata. Telecomandato da Pioli, mostra anche la maturità giusta per gestire un match difficile.

All. Pioli 7 Rischia nel togliere Diaz lasciando in campo sia Rebic che Leao e viene premiato con il raddoppio del portoghese. A tratti la squadra non sembra in inferiorità numerica, segno tangibile del grande lavoro fatto dai suoi.

Voto squadra 6,5.

A disposizione: A. Donnarumma, Tatarusanu, Duarte, Musacchio, Frigerio, Hauge, D. Maldini, Colombo.



BENEVENTO (4-3-2-1): Montipò; Letizia, Tuia, Glik, Barba; Hetemaj, Schiattarella, Ionita; R. Insigne, Caprari; Lapadula. A disposizione: Manfredini, Lucatelli, Foulon, Pastina, Del Pinto, Basit, Tello, Dabo, R. Insigne, Di Serio, Moncini, Sau. Allenatore: F. Inzaghi.



© Riproduzione riservata