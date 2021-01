Milano, 3 gennaio 2021 – Il Milan scende in campo pronto a riconquistare la vetta in Serie A dopo la vittoria dell’Inter contro il Crotone e per farlo deve battere il Benevento del grande ex rossonero Pippo Inzaghi: alla fine Pioli ottiene l’ennesima vittoria lontano da San Siro che vale il primo posto e risponde alla grande ai cugini nerazzurri.

Il Milan è imbattuto da 15 trasferte di Serie A (11 vittorie, 4 pareggi), miglior striscia esterna per i rossoneri da aprile 2004. Gara complicata per i rossoneri che restano in 10 nel primo tempo ma che con Kessiè e Leao battono 2-0 i giallorossi, autori di una prova di cuore. Pioli deve fare a meno degli assenti Theo Hernandez (per squalifica), Bennacer, Ibrahimovic e Saelemaekers per infortunio, ma recupera Simon Kjaer in difesa, un tassello fondamentale in una zona del campo dove il club è alla caccia di un nuovo elemento da integrare.

Gol e rosso

I rossoneri partono subito con il piglio giusto per portare la strada sui binari della vittoria: prima Diaz ci prova da fuori con un gran tiro alto sulla traversa, poi è Calhanoglu a disegnare una bella traiettoria su punizione ma Letizia manda in corner di testa e infine è Leao a raccogliere l’invito di Rebic ma la sua posizione è in fuorigioco. Al quarto d’ora Tuia atterra Rebic in area di rigore, per Pasqua non ci sono dubbi, è rigore: Kessiè si incarica della battuta (anche Calhanoglu si avvicina al dischetto) e batte Montipò per il vantaggio del Milan. Il Benevento non ci sta e al 19’ Roberto Insigne scheggia il palo interno a Donnarumma battuto sfiorando il pareggio: i casalinghi pressano e fanno del giro palla la loro arma migliore e alla mezzora Pasqua (dopo il check al Var) espelle Tonali per brutto fallo su Ionita. Il classe 2000 colpisce il moldavo all’altezza del ginocchio intervenendo in ritardo sul pallone: Pioli decide allora di sostituire un Diaz in forma con Krunic provando a sopperire all’inferiorità numerica. Anche Inzaghi deve fare a meno prima dell’intervallo di Letizia: il suo miglior giocatore ci prova con un grandissimo destro dalla distanza, Donnarumma para ma dopo il tiro il giallorosso deve lasciare il campo per un problema al flessore della coscia destra, al suo posto entra Improta. La prima frazione termina con uno spiovente di Calhanoglu su cui Kjaer fa sponda per Romagnoli che prova la rovesciata senza fortuna e con il buon tiro di Insigne su cui però Donnarumma è pronto.

Raddoppio

Inzaghi sceglie Moncini per Hetemaj provando a spingere e a sfruttare la superiorità numerica mentre Pioli, con un inedito 4-2-3, non fa cambi. Nonostante i rossoneri siano in 10 trovano subito il raddoppio con un gol capolavoro di Rafael Leao: uscita di Montipò a caccia di un pallone dove sembra non poter arrivare nessuno del Milan, Leao fa un taglio a velocità doppia di 50 metri, raggiunge la palla e lascia partire un tiro alla Ibrahimovic che va a insaccarsi all'incrocio del palo più lontano da posizione defilata. 2-0 per il Milan con il Benevento pronto a rispondere subito ancora con Insigne con un tiro al volo ma la palla è alta di poco. Lapadula e Ionita spingono ma gli attaccanti sono troppo statici e il giro palla di casa non trova la concretezza necessaria per colpire: ci pensa allora Krunic a regalare al Benevento un calcio di rigore per fallo su Caprari ma il numero 17 di casa, che si incarica del penalty, spara fuori a sinistra dopo aver spiazzato Donnarumma. Pioli lancia Castillejo per uno stanco Rebic ma è ancora il Benevento a pressare con Barba e Lapadula ma l’estremo difensore rossonero sembra davvero in giornata top e chiude la saracinesca: al 72’ Calhanoglu fa vibrare il palo sfiorando il tris ospite, mentre Insigne prova la gran giocata dalla destra ma la palla finisce abbondantemente alla destra del numero 99 rossonero. Pioli dà spazio a Kalulu per far rifiatare il neorientrato Kjaer e a Conti per Calabria ma è Kessiè a divorarsi il terzo gol colpendo il palo all’82’ dopo esser stato ben servito da Leao. I casalinghi non demordono e fino alla fine vanno alla caccia della rete: Schiattarella impegna di destro Donnarumma che manda in corner, Glik di testa manda fuori di poco ma la difesa rossonera risponde colpo su colpo fino al triplice fischio.